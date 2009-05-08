TOFAŞ ve Bornova Belediye BBL'de



Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda ilk iki sırayı alan TOFAŞ ve Bornova Belediye, Beko Basketbol Ligi'ne yükseldi.



TOFAŞ ve Bornova Belediye, gelecek sezon Beko Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.



Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda son maçlar oynandı ve Beko Basketbol Ligi'ne çıkan iki takım belli oldu.



Kepez Erdal Öner Spor Salonu'ndaki günün ilk müsabakasında TOFAŞ ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen TOFAŞ, mücadeleden 71-56 galip ayrıldı.



Günün diğer maçında ise Bornova Belediyesi ile İTÜ, Atatürk Spor Salonu'nda mücadele etti. Çekişmeli geçen maçı Bornova Belediyesi, 86-78 kazanmayı başardı.



Maçlar sonunda grupta ilk iki sırayı alan TOFAŞ ile Bornova Belediyesi, Beko Basketbol Ligi'ne yükselen takımlar oldu.



