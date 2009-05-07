TOFAŞ ve Bornova 1.Lig'de

Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında ikinci tur heyecanı Antalya'da sona erdi.



Kepez Erdal Öner Spor Salonu'ndaki günün ilk müsabakasında TOFAŞ ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen TOFAŞ, mücadeleden 71-56 galip ayrıldı.



Günün diğer maçında ise Bornova Belediyesi ile İTÜ, Atatürk Spor Salonu'nda mücadele etti. Çekişmeli geçen maçı Bornova Belediyesi, 86-78 kazanmayı başardı.



Bu arada, bu karşılaşmanın 3. periyodunda taraftarlar ile polis arasında gergin dakikalar yaşandı.



Maçlar sonunda grupta ilk iki sırayı alan TOFAŞ ile Bornova Belediyesi, Beko Basketbol Ligi'ne yükselen takımlar oldu.

