-TOFAŞ ŞİMDİ DE PICK-UP ÜRETECEK İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - TOFAŞ'ın Bursa fabrikasında, Yeni Fiat Doblo platformunda üretilecek pick-up, TOFAŞ'ın hafif ticari araç segmentindeki ilk modeli olacak. Fiat Doblo ile platform, ön yüz ve iç mekan benzerliğinin yanı sıra modern motor, süspansiyon gibi özellikler bu aracı sınıfının en yeni ve benzersiz kısmını oluşturacak. Fiat Marka Direktörü Okan Baş, Türkiye'de özellikle ticari araç pazarında pick-up segmentinin büyük sayılabilecek bir segment olduğunu ve yılda yaklaşık 20 bin araç satıldığını belirtti. Baş, bu pazarın içinde önemli rol alacaklarını düşündükleri için yeni bir ürünün hazırlığında olduklarını dile getirerek, bu pick-up'ın ilk gösteriminin 2010 Hannover Ticari Araç Fuarı'nda bugün yapıldığını iletti. 2011 yılının ikinci çeyreğinde seri üretim halini Türkiye pazarına sunmayı amaçladıklarını ifade eden Baş, yılda yaklaşık 20 bin pick-up ve hafif kamyonetin satıldığı pazara girecek yeni model ile ilgili isim çalışmalarının sürdüğünü ama bu aracın Türkiye'de satışa sunulduğunda ticari adının Doblo uzantılı olmayacağını dile getirdi. Baş, üretimini yapacakları pick-up'ın pazarın içinde en az yüzde 10 pay almayı ve pazarı daha da genişletmeyi amaçladıklarını kaydetti. -ARACIN ÖZELLİKLERİ...- Bu arada verilen bilgiye göre araç, Fiat Doblo ile platform, ön yüz ve iç mekan benzerliğinin yanı sıra modern motor, süspansiyon gibi özellikler bu aracı sınıfının en yeni ve benzersiz kısmını oluşturuyor. Kompakt dış ebatlarıyla yeni pick-up versiyonu, yüksek kaldırım taşları ile dar yollar gibi sıkışık ve güç durumlarda şehirde kolay kullanıma imkan veriyor. Uzunluğu 2,3 metre, genişliği 1,86 metre ve yük yüzeyi 4 metrekare olan Fiat markalı yerli üretim pick-up, 1.000 kilograma varan taşıma kapasitesi sunuyor. Bu kapasite, akslar üzerinde azami düzeyde izin verilen yükleri garanti eden yepyeni çift bağlantılı arka süspansiyon sistemleri sayesinde mümkün kılınıyor.