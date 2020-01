Tofaş kaptanı Sammy Mejia: "Gideceğimiz çok yol var"

BURSA, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ın kaptanı Sammy Mejia, İtalya\'nın Bormio kampında yaptığı açıklamada, “Gideceğimiz daha çok yol var ama her gün takımımızın potansiyeli hakkında bilgi sahibi oluyoruz” dedi.

Bormio kampının 10\'uncu gününde çin çok faydalı geçtiğini söyleyen Dominikli Mejia, sezon başından bu yana geçirdikleri süre zarfında hem takım olarak, hem bireysel olarak birbirleri hakkında çok şey öğrendiklerini ifade etti, şöyle devam etti:

“Gideceğimiz daha çok yol var ama her gün takımımızın potansiyeli hakkında bilgimiz oluyor. Ayrıca oynadığımız hazırlık maçlarıyla da takım olarak nasıl reaksiyon gösterdiğimizi öğreniyoruz. Bu tür kamplar; evimizden, ailemizden uzakta hem arkadaş hem de takım olmayı öğretiyor.”

\'YAPTIKLARIMIZDAN GURURLUYUM\'

Takımın her yıl gelişerek adım adım ilerleyen bir yapısı olduğunu ve bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Mejia, sözlerkini şöyle sürdürdü:

“Az oyuncu ekleyip, sadece parçaları tamamlayıp sezona başlamamız bile bize çok yardımcı oluyor. Bunu da geçen senenin sonunda gördük. Özellikle sezonun sonunda çok güçlü kalıp, doğru oynayarak zor bir şeyi gerçekleştirdik ve play-off’a kaldık. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla son iki senede yaptıklarımızdan çok gururluyum. Bunun bir parçası olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum.”

