TOFAŞ Gaziantep Basketbol'a konuk olacak

BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8\'inci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk 7 haftayı yenilgisiz olarak geride bırakan ve liderliğini sürdüren TOFAŞ, 8\'inci hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol’a konuk olacak. Sezona müthiş bir başlangıç yapan, hem Türkiye ligi, hem 7Days Eurocup’ta zirvede yer alan Mavi Yeşilliler, bu çıkışını milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından da sürdürmeye çalışacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam eden Bursa temsilcisi, saat 17.05’te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Gaziantep’e geçecek ve maç sabahı yapacağı tek idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Mücadeleyi Aytuğ Ekti, Serdar Ünal ve Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile geçen sezon ligde oynadığı iki maçta da rakibine yenilmişti. Kırmızı Siyahlılara evinde 72-87, deplasmanda 95-82 kaybeden Bursa temsilcisi, 2017-2018 sezonu öncesi ev sahipliğini yaptığı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde ise rakibini 100-86 mağlup ederek kupaya ulaşmıştı.

GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Öte yandan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin lideri TOFAŞ Basketbol Takımı, 9. hafta mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek. 02 Aralık Cumartesi günü saat 20.15’te Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maçın biletleri Biletix.com’dan online satışa sunulurken, zirvedeki yerini korumayı isteyen Mavi Yeşilliler, zorlu maçta iç sahadaki yenilmezlik unvanını sürdürmeye çalışacak. Mücadelenin biletleri maç günü de saat 13.00 itibarıyla salon gişesinden satışa çıkarılacak. Deplasman tribünü satışına da 17.00’den itibaren başlanacak.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 75.00 TL

VIP 2 - 60.00 TL

Çekme Tribün - 60.00 TL

Rakip Tribün - 60.00 TL

Normal Tribün - 30.00 TL

Öğrenci Tribünü (105-106 No’lu tribünler) – 20 TL

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