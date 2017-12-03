TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Duhan Köyiçi (xx), İsmail Aydın (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 24 (xxx), Tony Crocker 20 (xxx), Samuel Mejia 12 (xx), Pierria Henry 14 (xxx), Muhsin Yaşar 6 (xx), Barış Ermiş (xx), Yiğit Arslan 3 (xx), Joshua Owens 8 (xx), Kenneth Kadji 10 (xx), Kadir Bayram (x)

GALATASARAY ODEABANK: Dwight Hardy 21 (xxx), Ege Arar 2 (x), Gregory Renfroe 12 (xx), Dajuan Summers (xx), Göksenin Göksal 9 (xx), Jordan Taylor 11 (xx), Mehmet Yağmur 6 (x), Venard Hendrix 8 (xx), Brian Hopson 10 (x), Emir Preldzic 11 (xx)

1\'İNCİ PERİYOT: 24-27

DEVRE: 52-53

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 79-65

5 FAUL ALAN: 39.45 Emir Preldzic (Galatasaray Odeabank)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 9\'uncu hafta maçında lider TOFAŞ, sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 97-90 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılıklı sayılar ile başlayan bu zorlu randevuda her iki ekip de hücumda üretken bir görüntü çizdi. Raymar Morgan ve Pierria Henry ile hücumlarını sabırlı kullanarak potaya kadar ilerleyen TOFAŞ bunda başarılı olurken, 6\'ncı dakikayı 15-10\'luk skorla önde geçti. Ancak sarı kırmızılı ekip, Göksenin Köksal ile Dwight Hardy\'nin elinden dış atışlarda katkı almaya başlayınca Galatasaray skoru lehine çevirdi ve periyodu da 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan mavi yeşilli ekip, skoru yeniden lehine çevirmesine karşın Galatasaray Odeabank bir kez daha Göksenin Köksal\'ı verimli kullanarak öne geçmesini bildi ve bir ara farkı 6\'ya kadar çıkardı (34-44). Hızlı hücumlarla bu bölümde etkili olan TOFAŞ ise aradaki farkı giderek eritti ve Tony Crocker\'ın bitime saliseler kala 3 sayılık basketiyle devreye 53-52\'lik skorla geride girdi.

İkinci yarının başlarında ise seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ farklı bir görüntü çizdi. Raymar Morgan ile Tony Crocker\'ın yıldızlaştığı bu bölümde arka arkaya hücumlarından boş dönmeyen mavi yeşilli ekip, savunma sertliğini de artırınca Hardy ve Göksenin\'e çok fazla sayı şansı tanımadı. Nitekim oyun üstünlüğünü eline alan TOFAŞ kader çeyreğine de 79-65\'lik skor avantajıyla başladı.

Son çeyrekte bu kez sarı kırmızılı ekip savunma sertliğini artırırken hızlı hücumlarını da sayılara çevirdi. Hardy\'nin yeniden skor üretkenliğini kazanmasıyla farkı giderek eritmeye başlayan konuk ekip, son 2 dakikaya girilirken farkı 4\'e düşürdü (89-85). Ancak son bölümlerde hata yapmayan TOFAŞ, maçı da 97-90\'lIk skorla kazandı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

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