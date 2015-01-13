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Ekonomi

TOFAŞ CEO'su görevinden ayrıldı

2012'den beri şirketin CEO'su olarak çalışan Kamil Başaran'ın yerine Cengiz Eroldu atandı

13 Ocak 2015 21:13

TOFAŞ'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 2012'den beri CEO'luk görevini yapan Kamil Başaran'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Başaran'ın yerine CFO (Mali Direktör) Cengiz Eroldu atandı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizde 20.01.2012 tarihinden bu yana CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunan Sayın Kamil Başaran, 13.01.2015 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunun 13.01.2015 günü yapılan toplantısında Sayın Kamil Başaran yerine, 14.01.2015 tarihinden itibaren Sayın Cengiz Eroldu'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmasına karar verilmiştir."

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