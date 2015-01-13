TOFAŞ CEO'su görevinden ayrıldı

TOFAŞ'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 2012'den beri CEO'luk görevini yapan Kamil Başaran'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Başaran'ın yerine CFO (Mali Direktör) Cengiz Eroldu atandı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizde 20.01.2012 tarihinden bu yana CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunan Sayın Kamil Başaran, 13.01.2015 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunun 13.01.2015 günü yapılan toplantısında Sayın Kamil Başaran yerine, 14.01.2015 tarihinden itibaren Sayın Cengiz Eroldu'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmasına karar verilmiştir."