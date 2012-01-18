-TOFAŞ CEO'su Ali Pandır görevinden ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - TOFAŞ Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır görevlerinden ayrıldı. TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi: ''1 Kasım 2006 tarihinden bu yana şirketimizde CEO ve 26 Aralık 2006 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ali Aydın Pandır, FIAT grubunda yeni bir göreve atanmak üzere 20 Ocak 2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO'luk görevlerinden ayrılmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz, 18 Ocak 2012 tarihli toplantısında, Ali Aydın Pandır'ın yerine, 20 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamil Başaran'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmasını kararlaştırmıştır.''