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Spor

TOFAŞ, Caner Topaloğlu'nu Galatasaray Odeabank'a kiraladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Caner Topaloğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank’a kiralandı

24 Ocak 2018 22:41

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Caner Topaloğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank’a kiralandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, tecrübeli oyuncusu Caner Topaloğlu’nu sezon sonuna kadar Galatasaray Odeabank’a kiraladı. 1985 doğumlu ve kısa forvet pozisyonunda görev yapan Caner Topaloğlu, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan bölümünü Sarı-Kırmızılı takımda geçirecek. 2015-2016 sezonu başında TOFAŞ Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan deneyimli basketbolcu, geçtiğimiz günlerde Mavi Yeşillilerle vedalaşarak takımdan ayrılmıştı.
Deneyimli oyuncu, şanssız bir sakatlıkla başladığı 2017-2018 sezonunda 3 maçta; 5.0 dakika, 1.6 sayı, 0.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. TOFAŞ Spor Kulübü de yaptığı açıklama ile Caner Topaloğlu\'na hizmetleri için teşekkür ederek, yeni takımında başarılar diledi.

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