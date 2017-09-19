TOFAŞ, basketbol heyecanını Bursa'ya yaşatacak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

17. ULUSLARARASI Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğindeki organizasyona Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediye, Yeşilgiresun Belediyespor, PAOK ve Aris katılacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda geri sayım başladı. TOFAŞ Spor Kulübü ve Crowne Plaza Bursa tarafından bu yıl 17.\'si gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyona bu yıl TOFAŞ\'ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nden Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilgiresun Belediyespor ile Yunan ekipleri PAOK ve Aris katılacak. Basketbolseverler maçları ücretsiz olarak izleyebilecek. Turnuva ayrıca tofassporkulubu.web.tv adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

A Grubu\'nda TOFAŞ, Aris ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor; B Grubu\'nda ise PAOK, Gaziantep Belediyespor ve Yeşilgiresun Belediyespor yer alacak.

Turnuvanın maç programı ise şu şekilde;

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

16.30 PAOK-GAZİANTEP BASKETBOL

19.00 TOFAŞ-SAKARYA BŞB.

21 EYLÜL PERŞEMBE

16.30 YEŞİLGİRESUN BLD.-PAOK

19.00 ARIS-TOFAŞ

22 EYLÜL CUMA

16.30 GAZİANTEP BASKETBOL- YEŞİLGİRESUN BLD.

19.00 SAKARYA BŞB.-ARIS

23 EYLÜL CUMARTESİ

13.00 A3 - B3

15.30 A2 - B2

18.00 A1 - B1

TOFAŞ AÇILIŞI HARLEM İLE YAPACAK

Öte yandan Türkiye’yi yeniden Avrupa’da temsil edecek TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezonu hafızalara kazınacak bir gösteriyle açmaya hazırlanıyor. 1962’de kurulan ve dünyanın birçok yerinde nefes kesen gösterilere imza atan basketbol ve eğlence ekibi Harlem Wizards, basketbol kenti Bursa’ya geliyor. Birbirinden renkli sürpriz etkinlik ve şovların gerçekleştirileceği gecede ayrıca yeni sezon kadrosu ve formaları da görücüye çıkıyor. 1 Ekim Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 18.00’de gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix’ten satışa çıkarken, sezon açılış organizasyonunu 2017-2018 sezonu kombine sahipleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

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