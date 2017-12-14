TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Özgüvenimizi yeniden kazanmamız lazım

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - FENERBAHÇE Doğuş\'u ligde sahasında ağırlayacak olan TOFAŞ\'ta Başantrenör Orhun Ene, \"Bizim için önemli bir maç, daha iyi bir basketbol oynayarak özgüvenimizi yeniden kazanmamız lazım. Neticede fiziksel olarak çok daha sert ve derin kadroyla oynayan bir takımla oynayacağız\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde oynadığı 10 maçın 10\'unu da kazanarak lider konumda yer alan TOFAŞ, 11\'inci hafta mücadelesinde 17 Aralık Pazar günü sahasında lig ikincisi Fenerbahçe\'yi konuk edecek. Bu kritik randevuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, sarı lacivertli ekibe karşı zor bir maç oynayacaklarına işaret ederek, \"Trento maçından çok daha zor olacak. Önümüzde 2-3 gün var, bizim için de önemli bir maç. Daha iyi bir basketbol oynayarak özgüvenimizi yeniden kazanmamız lazım. Onun için bu maça konsantre olacağız. Neticede fiziksel olarak çok daha sert ve derin kadroyla oynayan bir takımla oynayacağız. Bugünkü konsantrasyonumuzun çok üzerine çıkmamız lazım. İnşallah güzel bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum\" dedi.

\"ÇOK KÖTÜ OYNADIK\"

7Days EuroCup\'ta dün İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımına 91-79 kaybettikleri maçı da değerlendiren Orhun Ene, \"Çok kötü oynadık. Teknik olarak kötü olmamızın sebepleri var ama teknik sebeplerin hepsi sahadaki istek ve arzuyla çözülebilecek şeyler. Biz bugün bunları sahada gösteremedik. İyi yardımlaşamadık. Daha çok isteyen, daha çok enerji ortaya koyan, daha sert oynayan Trento takımıydı\" diye konuştu.

\"DERS ÇIKARIRSAK ESKİ KİMLİĞİMİZE BÜRÜNÜRÜZ\"

Hem ligde, hem de Avrupa\'da oynamanın kolay olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Ucuna gelmişken, Trento maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek isterdik. Mental ve fiziksel anlamda o enerji ve konsantrasyonu ortaya koymamız lazım. Bunlar eksik olduğu zaman bugünkü gibi sıradan bir takıma dönebiliriz. Bu maçlardan ders çıkaracağız. Ama neticede iş, ne kadar yorgun da olsak, ne kadar canımız da yansa biz bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. O yüzden mücadeleyi bırakmamız lazım, başladığımız işi bitirmemiz lazım. Zor bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren bu süreçten ders çıkarırsak, Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden eski kimliğimize bürünürüz\" ifadelerini kullandı.

\"HATALARIMIZI GÖRMEMİZ LAZIM\"

​Oyuncuların özellikle üst üste alınan galibiyetlerin ardından rehavete kapıldığını düşünmediğini de söyleyen Orhun Ene, \"Oyuncularım ciddi, profesyonel insanlar ama daha iyi bir takım olmamız lazım, bu tip maçlarda mental olarak düşüyoruz, yanlış seçimler yapıyoruz. Geri adım atmamamız lazım. Eskisi gibi enerjimizi korumak istiyoruz. Şu anki durumun bir tek çıkışı var, bizim hep beraber kendimiz de oturup hatalarımızı görmemiz lazım. Mücadele ortaya koymamız lazım. Bir şekilde herkesin kalbini koyması lazım, şu an o açlıkta değiliz. Onu tekrardan göstermemiz lazım\" açıklamasını yaptı.

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