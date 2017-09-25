TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Kolay bir lig olmayacak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, \"Kolay bir lig olmayacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzda ne yapacağımız\" dedi.

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise, sakatlığı bulunan Tony Crocker\'ın yerine bugün bir oyuncu ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonun fotoğraf çekimleri için Vehbi Koç Tesisleri\'nde bir araya geldi. Sezona talihsiz sakatlıklarla başladıklarına işaret eden TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, \"İtalya\'daki kampımızda Caner Topaloğlu\'nun ayağı burkuldu, Antalya\'daki turnuvada ise Tony Crocker elini kırdı, Pierria Henry de kasığından sakatlık yaşamıştı, son olarak Bursa\'daki turnuvamızda sakatlığı nüksetti, 1 aya yakın bir süre takımdan ayrı olacak. Ancak tüm bu talihsizliklere rağmen takım çok iyi reaksiyon gösterdi\" dedi.

Sakatlığı 2 ayı bulacak Tony Crocker\'ın yerine bu süre için yeni bir oyuncu almayı düşündüklerini belirten Tolga Öngören, \"Andy Rautins ile anlaşmaya çok yaklaştık fakat son anda aynı gece, Toronto Rapttors veteran kampına dahil etti oraya gitmek zorunda kaldı. Bugün bir oyuncu ile imzalayabiliriz, 2 aylık bir oyuncu ile anlaşacağız, Avrupa\'yı bilen tecrübeli bir oyuncu olacak\" diye konuştu.

HEDEF KALICIĞI SAĞLAMAK

Ligde ilk 6 içerisinde yer almak istediklerini kaydeden Tolga Öngören, Eurocup\'ta mücadele edecek olan TOFAŞ\'ın Avrupa macerası içinse, \"2000\'li yılların ardından TOFAŞ ilk kez Euroleague organizasyonunda oynayacak. Hedefimiz ilk 16\'ya kalabilmek, bunu yapacak durumumuz var. FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde de bulunabilirdik ancak Eurocup\'ı tercih ettik. Çünkü ligde şampiyon olduğunuzda Euroleague sizi kabul etmeyebilir, bu bir tercihtir ama Eurocup şampiyonu olduğunuzda direkt olarak Euroleague\'e katılma hakkı kazanıyorsunuz. Buraya uyum sağlamaya çalışacağız\" dedi.

Tolga Öngören ayrıca, Bursalı basketbol severleri salona beklediklerini dile getirerek \"Bu yıl en büyük hedefimiz seyircilerimizi artırmak\" dedi.

TAKIM KİMYASI UYUMLU

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kadro iskeletinde önemli değişiklikler yaptıklarını kaydetti. \"İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum\" diyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Bu takımla birlikte bizim için önemli olan devamlılığı sağlam ve o mücadele içerisinde sonunda güçlü kalmak. Ona göre çalışıyoruz, Crocker\'ın sakatlığı bizim için talihsiz oldu. Ancak bir süre sonra takıma katılacaklar, takım kimyamızın uyumlu olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

AVRUPA MAÇLARINDAN GÜÇLENEREK ÇIKMAMIZ LAZIM

Türk ve genç oyuncuların takımda ağırlıkta olduğunu belirten Orhun Ene, Avrupa\'da mücadele edecek olmalarıyla ilgili ise, \"Avrupa maçları ligdeki maçlarınız için bir zorluk teşkil ediyor gözükse de Avrupa kulübü olacaksak buralarda oynamaya hazır olmamız lazım. Bu maçlardan güçlenerek çıkmamız lazım. Kötü sonuç da alsak, yorulsak da bunun bizi ileriye hazırlaması lazım. Bizim hedefimiz oraların takımı olmak. O seviyenin içerisinde olmak otomatik olarak birçok hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor, kalıcı olmamız lazım\" ifadelerini kullandı.

LİGDEKİ TAKIMLAR KALİTELİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin ise zor geçeceğini dile getiren Orhun Ene, \"Belki şampiyonluk için Fenerbahçe güçlü görünüyor olsa da, diğer takımlar da oldukça kaliteli. Kolay bir lig olmayacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzda ne yapacağımız, o seviyenin basketbolunu oynarsak farkınızı rakiplerinize gösteriyorsunuz. Biz onun için kendimize yoğunlaşıp kendimizi en iyi hale getirmeliyiz\" diye konuştu.

ATLETİK BİR TOFAŞ GÖRECEĞİZ

TOFAŞ\'ın tecrübeli oyuncularından Caner Topaloğlu da görüşlerini şöyle dile getirdi: \"Amacımız elimizden geldiğince mücadele edip Bursa\'yı her iki kulvarda da en iyi şekilde temsil edebilmek. Avrupa ayrı bir heyecan. Kulübün tarihinde Avrupa\'da çok büyük başarılar var. Biz ve şehir açısından çok güzel bir olay. Bu sene daha atletik bir TOFAŞ göreceğiz\" dedi.

TOFAŞ, 27 Eylül Çarşamba günü Rusya temsilcisi Kuban ile, 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eskişehir Basket ve 3 Ekim Salı günü Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından sezon hazırlıklarını noktalayacak.

FOTOĞRAFLI

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