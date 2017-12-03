TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Daha güzel günler göreceğiz"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kazandıkları Galatasaray Odeabank maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"3\'üncü periyotta onları 12 sayıda tuttuk o avantajla maçı kazandık. Kazandığımız maçların hesabını yapmak değil, oynadığımız basketbolun kalitesini artırmak asıl hedefimiz\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9\'uncu haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray Odeabank’ı 97-90 mağlup eden TOFAŞ Basketbol Takımı, galibiyet serisini 9 maça çıkarıp 27 yıllık kulüp rekorunu geliştirerek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Karşılaşma sonrasında ise TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene açıklamalarda bulundu.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, ikinci yarıda farkın açılmasının ardından tempolarını düşürmek istediklerini ancak o tempoda da oynayamadıklarını belirterek, \"Maksat galibiyete sevinmekse yanlış yaparız. Daha iyi savunma yapmamız, kendi sahamızda oynarken daha agresif olmamız gereken bir maçta ilk yarıda 53 sayı yedik. Oyuncularla da konuştuk. Son 3-4 maçta iyi savunma yapıyorduk. Bir an önce reaksiyon göstermemiz gerekiyor, bir periyotta 20 sayının üzerinde rakibe izin vermek bize sıkıntı yaratır\" dedi.

\'ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL\'

FIBA ile Euroleague organizasyonları arasında yaşanan sorundan ötürü maç trafiğinin sıklaşmasına da değinen Başantrenör Orhun Ene, \"Ben milli takıma oyuncu yollayan herkese saygı duyuyorum. Bizim gibi kulüpler de oyuncu yollamaktan keyif alıyoruz ama Euroleague takımları için de çok zor bizim üzerimizdeki kurullar çatışıyor, olan oyunculara oluyor. Milli takımdan bu yoğun tempoda yorgun ve sakat geliyorlar. Biz de idman ritmimizden çıktık, 10 gün maç da oynayamadık bu bize de zarar veriyor. Kulüplerin zarar gördüğü ortamda milli takımlar da zarar görüyor. Bunların hala çözümsüz olmasını bu devirde anlamak mümkün değil\" diye konuştu.

\'BASKETBOLUN KALİTESİNİ ARTIRMAK ASIL HEDEFİMİZ\'

Mücadelesinden ötürü Galatasaray Odeabank\'ı tebrik eden Orhun Ene, \"Geçen haftadan başlayan dirençleri vardı, çok da yetenekli oyuncuları var. Belli dönemde oyunu da domine ettiler. 3\'üncü periyotta onları 12 sayıda tuttuk o avantajla maçı kazandık. Kazandığımız maçların hesabını yapmak değil, oynadığımız basketbolun kalitesini artırmak asıl hedefimiz\" ifadelerini kullandı.

\'DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ\'

TOFAŞ\'ın ligde 9\'da 9 yapmasına ve maçta ayakta kalan tarafta olmaları için ise Orhun Ene, \"Bir kere tecrübeli kulübüz. Oyuncularımızın tecrübesi ve iç sahada iyi oynama avantajımız var. Seyirci avantajımızı kullanıyoruz. Bu da özgüvenimizi yukarıda tutuyor. Haftadan beridir artarak gelen seyirci grubumuz var, hem kulüp hem de Bursa basketbolu olarak daha güzel günler göreceğiz\" şeklinde konuştu.

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