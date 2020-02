TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Bu sene önemli bir test"

\"Sadece alınan bir karar sonucunda o süreyi boşu boşuna kullanmak yerine o sürenin de hakkını verecek şekilde Türk oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve bu anlamda sorumluluk alması gerekiyor\"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, yeni sezona dair çalışmalarından TBF\'nin almış olduğu yabancı kısıtlaması ile ilgili karara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ta Başantrenör Orhun Ene, 8 hazırlık maçı oynadıklarını belirterek \"Her ne kadar geçen seneden kalan oyuncularımız olsa da yeni gelen oyuncularımızla birlikte hemen hemen takımı yeniden kurmuş olduk. O anlamda bir uyum süreci yaşıyoruz, bu süreç belki ligin ilk haftalarında da devam edecek fakat kafamızda takım olarak oynamak istediğimiz bir basketbol var. O basketbolu hemen hücum hem de savunmada oynayabilmek için belli bir süre geçirdik. Bu sürenin içerisinde gelmiş olduğumuz seviye şu an için hedeflerimiz için yeterli olmasa da biz sezon içinde gelişen bir takımız. Özellikle geçen sezon takımın ilk kurulduğu döneme baktığımızda başladığımız nokta ile bitirdiğimiz nokta arasındaki fark etkileyiciydi. Bu sezon da inşallah uyum sağladıkça sistem ve düzene alıştıkça o basketbol seviyesine ulaşacağız\" dedi.

Birçok oyuncunun değiştiğini ve yeni gelen oyuncuların kendi kimlikleri ve özelliklere sahip olduğuna işaret eden Orhun Ene, \"Özellikle teknik anlamda geçen sezonki aynı basketbolu oynamamız mümkün değil. Yeni gelen oyuncularımızın kendi kimlikleri var. Onlarla farklı bir basketbol oynamalıyız ama oynayacağımız o basketbol da kazanan basketbol olacak. Sonuçta maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için uygun olan kendi kimyamıza uygun en iyi basketbolu oynamak. Onun için de hem oyuncuların uyum sağlaması hem de bizim teknik ekip olarak onları iyi tanıyıp maksimum verim alabilmemiz için bu süreç kolay almayacak. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarabilmemiz\" diye konuştu.

\"KİMSE ESKİSİ KADAR YORULMAYACAK, YIPRANMAYACAK\"

Yeni sezonda da Avrupa kupalarında mücadele verecek olan TOFAŞ\'ta Başantrenör Orhun Ene, özellikle genç oyuncularının tecrübe kazandığını belirterek şunları söyledi: \"Geçen sezon az süre alan oyuncularımız vardı. Biz Avrupa\'da gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen sezon çok iyi başlamıştık gruplara ilk 6 maçın 4\'ünü kazanmıştık fakat sonra 4 maçı kaybettik. Enerjimizi iyi kullanamadık. Esasında 4-5 oyuncuya yüklenen bir yapıda oynarken bu sene bu süreyi daha çok paylaştırmak istiyoruz. Bunu paylaştıracağımız için de oyuncuların az sürelerdeki enerjilerinden faydalanmak istiyoruz. Kimse eskisi kadar yorulmayacak hem Türkiye ligi hem Avrupa\'da yıpranmayacak. Bölüm bölüm farklı oyuncuların performansı da bir araya geldiğinde bütünü doldurması lazım. Onun için de az süre alan oyuncuların bu sene vereceği katkı bizim Avrupa kupasındaki pozisyonumuzu da belirleyecek. Onlar daha çalıştılar, daha geliştiler, daha tecrübe kazandılar. Bizim bu sene kulüp olarak en önemli misyonlarımızdan biri altyapıda yıllarca emek verdiğimiz şimdi tecrübeli hale gelen oyuncuları da sahada sorumluluk alırken, sonuca katkı sağlarken görmek. Onların hiçbir zaman görev adamı olmasını istemedik. Bir yabancıdan beklentilerimiz neyse, bizim onlardan da beklentilerimiz o oldu. İnşallah bu sene bunun de meyvelerini toplarız.\"

\"TÜRK OYUNCULARIN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ, SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR\"

Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun yabancı sayısını 5\'e indirmesiyle ilgili kararı da değerlendiren Orhun Ene, \"Türk oyuncuların oynaması açısından önemli bir karar ama burada da gerçekçi olmak lazım. O süre artacak, oyuna giren Türk oyuncu sayısı da artacak ama o sürenin de hakkını vermek lazım. Sadece alınan bir karar sonucunda o süreyi boşu boşuna kullanmak yerine o sürenin de hakkını verecek şekilde Türk oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve bu anlamda sorumluluk alması gerekiyor. Daha öncesinden de bu denendi, her zaman Türk oyuncuların iyi katkı sağlamadığını da gördük. Onun için bu sefer kulüplerin de oyuncuların da menajerlerin de bu şansı daha iyi kullanması lazım ki sonunda biz şunu söyleyelim; bu alınan kararlar sonucunda 2-3-4 tane oyuncuyu Türk basketboluna kazandırdık. Yoksa bunun dışındaki durumlarda sadece Türk oyuncuların ücretinin yükseldiği ama onun dışında katkıların alınamadığı dönemler de söz konusu olacak\" ifadelerini kullandı.

\"BU SENE ÖNEMLİ BİR TEST\"

Basketbol Süper Ligi\'nin kalitesinde de Türk veya yabancı ayrımı yapmadan bir basketbol seviyesini tutturmaları gerektiğine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, \"Türk basketbolu sadece oyunculara süre vererek gelişmiyor esasında antrenmanda gelişiyor. Oyuncular kendilerini geliştirerek, çalıştırarak iyi bir noktaya geliyor. O noktaya geldiklerinde de o sorumluluğu aldıklarında pasaportuna bakılmadan iyi bir oyuncu olarak görülüyor. Onun için bence bu sene önemli bir test. Bunu hak eden çok kaliteli Türk oyuncularımız var. Bu anlamda onların da önü açılmış olacak. İnşallah oynayan Türk oyuncu sayısını artırırız. BSL\'de yaklaşık olarak 100 tane Türk oyuncu var. İnşallah sezon sonunda 3-4 tane daha Türk oyuncu Milli takım kadrosunu zorlar, girebilir\" şeklinde konuştu.

Son olarak ligi de değerlendiren Orhun Ene, yeni yabancı kararıyla birlikte ligin dinamiklerinin de değiştiğini söyleyerek, özellikle ekonomik anlamda yaşanan döviz fiyatlarındaki iniş ve çıkışlardan dolayı bazı kulüplerin sıkıntılar yaşadığını ve bu yüzden geçen sezondan bu senenin ekonomik anlamda daha sıkıntı olacağını sözlerine ekledi.

