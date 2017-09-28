TOFAŞ Başantrenörü Ene: "Fark yaratmaya geldim"

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, 3 yıl önce Bursa\'ya fark yaratmak için geldiğini belirterek \"Bizim yapacağımız işler sportif sonuca yönelik değil, kalıcı işlerde de katkımızın olması lazım. Bu kulübün, bu şehrin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum\" dedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı\'nda Genel Menajer Tolga Öngören, Başantrenör Orhun Ene ile Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci, Bursa\'da medya mensupları ile TOFAŞ Sosyal Tesisleri\'nde bir araya geldi. Bursa\'daki seyirci sayılarını artırmak istediklerini belirten Tolga Öngören, \"Şu ana dek 930 kombine satıldı, geçen sezon bu rakam 800\'lerdeydi ancak, doluluk oranı bazında Türkiye\'de 4\'üncü sıradaydık\" dedi.

ŞÖLENE DAVET ETTİ

TOFAŞ Spor Salonu\'na Bursalı basketseverlerin daha rahat gelebilmesi için basket-bas uygulamasını hayata geçireceklerini dile getiren Genel Menajer Öngören, \"Bu uygulama ile birlikte Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı metro istasyonlarından maç günleri kalkacak ulaşım araçlarıyla seyircilerimiz salona ücretsiz olarak gelebilecek\" diye konuştu. 1 Ekim Pazar günü yapılacak sezon açılışına da herkesi davet eden Öngören şunları söyledi: \"Efsane oyuncularımızdan David Rivers gelecek, çocuklarla birlikte vakit geçirecek. Harlem gösterisini yapacak, yeni formalarımız tanıtılacak, güzel bir gece olacak.\"

\'ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM\'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise, 3 sene önce buraya geldiğini ve Bursa\'da basketbol atmosferini yaşamaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu sürecin hem kendisi, hem kulüp hem de şehir için oldukça önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, \"Buraya geliş amacım da fark yaratmak. TOFAŞ\'ın da beklentisi bu yönde, bizim yapacağımız işler sportif sonuca yönelik değil, kalıcı işlerde de katkımızın olması lazım. Bu kulübün, bu şehrin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bizler değişen parçalarız. Bu yüzden hedefimiz geçen sezonki sıçramamızı daha yükseğe taşıyarak, genç oyuncularımızı A Milli Takım\'a yükseltecek hamleleri yaparak ve takımımızı da iddialı konuma getirerek hedeflerimizi gerçekleştirmek\" şeklinde konuştu.

HENRY\'NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Geçen sezon yaşanan atletizm problemini bu yıl yapılan transferlerle birlikte çözmeyi amaçlarını belirten Orhun Ene, ayrıca şu ifadeleri kullandı: \"Pierria Henry, bu noktada istikbal vaad eden bir oyuncu. Uyum sağlarsa potansiyeli yüksek. Bizim için en önemli şeylerden birisi kısa oyuncularımızın oyunu iyi organize etmeleri, biz bunu iyi yaparsak Tony Crocker da form düzeyine ulaştığı zaman daha kaliteli bir takım olacağız.\"

Son olarak Orhun Ene, sert maçlar oynadıklarını belirterek, \"Genç oyuncularımız henüz o sertlik seviyesinde değil. Eurocup oynuyorsak, yumuşak bir takım olmamamız gerekiyor\" dedi.

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