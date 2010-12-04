-TOFAŞ: 99 - ALİAĞA PETKİM: 85 BURSA (A.A) - 04.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkim'i 99-85 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, ilk 5 dakikada rakibine sayı şansı tanımadı: 9-0. Bu bölümden sonra toparlanan Aliağa Petkin, 9. dakikada durum 17-15 yaparak farkı 2 sayıya indirdi. Son bölümlerde yeniden hareketlenen TOFAŞ, periyotu 23-17 önde bitirdi. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren mavi-beyazlı takım, 15 dakikayı 37-29 önde tamamladı. Savunmada hücumda etkili oynayan Bursa ekibi, Rowe'nin 3 sayılık basketiyle devre sonunda 14 sayılık farka ulaştı: 56-42. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla iyi cezalandıran TOFAŞ, 22. dakikada durumu 63-42 yaparak farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Aliağa Petkin, Hunter ve Colemen ikilisiyle etkili olarak 27. dakikada aradaki farkı 12 sayıya indirdi: 69-57. TOFAŞ, 3. periyotu 74-59 üstün tamamladı. Son periyotta 31. dakikada rakibine kasti faul yapan TOFAŞ'tan Fırat diskalifiye edildi. Aliağa Petkim'den de Hunter, 31.48'inci dakikada Rasid Mahalbasic'e yumruk attığı için diskalifiye ile cezalandırıldı. Oldukça gergin geçen son periyotun 34. dakikasını Bursa temsilcisi 78-67 önde geçirirken, Aliağa Petkim 35. dakikada Coleman'ın basketiyle farkı 7 sayıya indirdi: 82-75. Etkinliğini maç sonuna kadar sürdüren TOFAŞ, sahadan 99-85 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Alper Özgök xx, Sami Özel xx TOFAŞ: Rowe xx 16, Nichols xxx 24, İnanç xxx 12, Ruzic xxx 14, Onur xx 4, Can Altıntığ xxx 12, Mahalbasic xxx 11, İlkan x, Fırat xx 6 Aliağa Petkim: Levent xx 8, Barış xxx 14, Coleman xxx 14, Önder x, Kaan x, Polat xx 8, Ersan x 2, Hüseyin xx 4, Randle xxx 16, Hunter xx 17, İlkay x 2 1. Periyot: 23-17 Devre: 56-42 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 74-59 Beş Faul Cezası Alan: 36.56 Levent (Aliağa Petkim) Diskalifle: 31.00 Fırat (TOFAŞ), 31.48 Hunter (Aliağa Petkim)