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Spor

TOFAŞ: 96

04 Ocak 2012 22:38

-TOFAŞ: 96 - Beşiktaş Milangaz: 90 BURSA (A.A) - 04.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Milangaz'ı 96-90 yendi.  Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve Bursalı basketbolseverlerin fazla ilgi göstermediği maça iki takım da adam adama savunmayla başladı. Nichols ve İnanç ile üst üste basketler bulan TOFAŞ, 5. dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 10-4. Beşiktaş Milangaz Mehmet ve Erceg ile etkili olmaya çalışsa da 7. dakika ev sahibi takımın 16-10'luk üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan TOFAŞ, ilk periyodu da 19-11 üstün tamamladı. TOFAŞ, ikinci periyoda hızlı başladı. Beşiktaş Milangaz'ın top kayıplarını Ruziç ve Can Altıntığ'ın hızlı hücumlarıyla cezalandıran ev sahibi takım 12. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. Siyah-beyazlı konuk takımdan Barış ve Mensab'ın çabaları yeterli olmazken, 15. dakikayı 30-19 önde geçen TOFAŞ, devreyi de 37-29'lik skorla üstün bitirdi. Oyundaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren TOFAŞ, 25. dakikayı Can Altıntığ'ın 3 sayılık basketiyle 52-41 önde geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi takım, Buckman'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 3. periyodu 62-48 önde tamamladı. Son periyoda da hızlı başlayan TOFAŞ, Can Altıntığ ve İnanç ikilisinin hızlı hücumlardan ürettiği basketlerle 33. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 70-55.  Steele Buckman ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Tofaş, 35. dakikayı da 76-64 önde geçti. Beşiktaş Milangaz, hücumlardan boş dönerken, bunu iyi değerlendiren TOFAŞ, sahadan 96-90 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xx, Yener Yılmaz xx, Sinan İşgüder xx TOFAŞ: Stelee xxx 18, Nichols xx 9, İnanç xx 6, Ruzic xxx 18 , Buckman xxxx 18, Kenan x 1, Can Altıntığ xxx 16, Zuza xxx 10, Barış x, Samet x Beşiktaş Milangaz: Fikret Can xx 8 , Arroyo Bermu xx 4, Hawkins xx 13, Ersin xx 6, Mensab xx 11, Erceg xxx 18, Serhat xxx 21, Mehmet xx 6, Adem x, Barış xx 3, Kartal x 1. periyot: 19-11 Devre: 37-29 (TOFAŞ lehine) 3. periyot: 62-48 Beş faul cezası alan: 37.53 Ruziç, 38.59 Zuza (TOFAŞ)

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