-TOFAŞ: 94 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 72 BURSA (A.A) - 29.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, Beşiktaş Cola Turka'yı 94-72 yendi. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Bursalı basketbolseverler büyük ligi gösterdi ve 3 bin 500 seyirci kapasiteli salon maç öncesi tamamen doldu. Maça iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, 2. dakikayı Cevher'in 3 sayılık basketiyle 7-2 önde geçti. Tribün desteğini de arkasına alarak toparlanan TOFAŞ, Ruziç ve Rowe ikilisinin basketleriyle önce durumu 7-7 yaparak eşitliği sağladı, 3. dakikaya da 10-0 önde girdi. Mavi-beyazlı evsahibi takım, hücumlardan üst üste boş dönen rakibi karşısında yüksek bir yüzdeyle oynayarak 5. dakikada durumu 16-7 yaparak 9 sayılık farka ulaştı. Özellikle üç sayılık atışlarda Nicholas ve Rowe ile etkili olan TOFAŞ, 9. dakikada durumu 30-10 yaparak 20 sayılık farka ulaşırken, periyot sonuna kadar bu farkı korudu: 33-13. Periyot sonunda küfürlü tezahüratlar nedeniyle seyircilere uyarı anonsu yapıldı. İkinci periyota da hızlı başlayan evsahibi takım, İlkan ve Rowe'nin etkili oyunuyla 14. dakikayı 43-19 önde geçti. Beşikta Cola Turka, NBA patentli yıldız oyuncusu Iverson ve Bekir ile aradığı dış şutlarda başarısız olurken, bu kayıpları Nicholas ve İlkay ikilisinin etkili oyunuyla iyi cezalandıran TOFAŞ, 17. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 52-23. Mavi-beyazlı takım, devreyi 59-35 önde bitirdi. Üçüncü periyotun 23. dakikasında durum 65-37 TOFAŞ'ın lehine seyrederken, tribünlerden sahaya maytap atıldı. Atılan maytap nedeniyle maça 2 dakika ara verildi. Verilen arada taraftarlara yönelik küfürlü tezahürat yapılmaması ve sahaya yabancı cisim atılmaması yönünde ikinci anons yapıldı. Bu sırada TOFAŞ Kulübü Başkanı Efe Aydan, tribünlere giderek taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Verilen aranın ardından maç yeniden başlarken TOFAŞ, 25. dakikayı İlkay'ın basketiyle 71-41 üstün geçti. Beşiktaş, art arda hücumlardan boş dönerken, 27. dakikayı 77-46 önde bitiren TOFAŞ, periyotu da 77-52 önde tamamladı. Tribünlerdeki gerginlik son periyotta da sürdü. 32. dakika 81-56 TOFAŞ'ın lehine geçilirken, maçın 33.45'nci dakikasında kötü tezahürat ve sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle üçüncü kez anons yapıldı. Anonsun ardından maçın hakemleri ve oyuncular soyunma odasına gitti. TOFAŞ Genel Menajeri Coşkun Teziç, yaptığı anonsla, tribünlerdeki taraftarlara sakin olmaları ve Bursa seyircisine yakışır şekilde tezahürat yapmalarını istedi. 13 dakikalık beklemenin ardından oyunculara ısınmaları için 2 dakikalık süre verildi ve maç kaldığı yerden başladı. TOFAŞ, kalan bölümde de üstünlüğünü sürdürdü. 37. dakikayı Rowe'nin basketiyle 94-70 önde bitiren mavi-beyazlı takım sahadan da 94-72 galip ayrıldı. Maçın ardından salonda görevli özel güvenlik elemanları ile basın mensupları arasında arbede yaşandı. Basın tribününe giren özel güvenlik elemanları bazı gazetecilerin fotoğraf makinelerini almaya çalıştı. Olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı. Maç sonrası Bursalı basketbolseverler, TOFAŞ'ın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı. Salon: Atatürk Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Özlem Yalman xx, Erman Erdemli xx Tofaş: Rowe xxxx 18, Nichols xxxx 19, İnanç xxx 11, Ruziç xxx 13, Onur xx, Can xxx 13, Mahalbasic xx 2, İlkan xxxx 18 Beşiktaş Cola Turka: Iverson xxxx 26, Serhat xx, Chatman xxx 11, Cevher xx 11, Ogilvy xxx 18, İsmail x, Bekir x 1, Mustafa xx 3, İgnerski xx 2 1.Periyot: 33-13 Devre: 59-35 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 77-52 5 Faulle Çıkanlar: (29.37) Onur, (37.28) İlkan (TOFAŞ)