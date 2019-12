-TOFAŞ: 92 - OYAK RENAULT: 68 BURSA (A.A) - 18.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, OYAK Renault'u 92-68 yendi. Karşılaşmaya her iki takım da adam adama savunmayla başladı. Maçın başında OYAK Renault'un Tufan ile bulduğu sayılara Tofaş Rowe ile karşılık verdi. Maçın 4. dakikasını 7-6 önde geçen TOFAŞ, 7. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 21-7. Bu dakikadan sonra toparlanmaya çalışan OYAK Renault, farkı kapatmaya çalıştı. Karşılaşmanın ilk periyodunu TOFAŞ 21-16 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren OYAK Renault, 12. dakikada skorda eşitliği sağladı: 23-23. Maçın 17. dakikasında 7 sayı farkla 36-29 önde geçen sarı-siyahlılar bu üstünlüğünü fazla koruyamadı. İlk yarı 40-40 eşitlikte sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlaşan taraf TOFAŞ oldu. Ruziç ve Nichols ikilisinin basketleriye 24. dakikayı 53-44 önde geçen mavi-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-52 önde tamamlamasını bildi. Karşılaşmanın son periyodunda da rakibinin pota altındaki top kayıplarını iyi değerlendiren TOFAŞ, Can Altındağ ve Rowe'nin etkili oyunuyla sahadan 92-68'lik sonuçla galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Semih Vural xx, Ziya Özorhon xx TOFAŞ: Rowe xxxx 17, Nichols xxxx 24, İnanç xxx 10, Ruziç xxx 12, Onur xx 5, Can Altıntığ xxxx 15, Mahalbasic xx 2, İlkan xx 4, Fırat xx 3, Kenan x, OYAK Renault: Nedim Dal x, Tufan xx 1, Gibson xxx 20, Waller xx 8, Mays xxx 24, Serkan xx 1, Alper xx 4, Kerem xx 5, Umut xx 5, Ufuk x 1.Periyot: 21-16 Devre: 40-40 3.Periyot: 67-52