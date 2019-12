-TOFAŞ: 82 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 73 BURSA (A.A) - 05.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-73 yendi. Ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmaya her iki takım da adam adama savunmayla başladı. Konuk takım Mersin Büyükşehir Belediyesi 2. dakikada durumu 10-6 yaparak 4 sayılık fark yakaladı. TOFAŞ, Onur'un etkili oyunuyla 7. dakikada skoru 14-12 yaparak öne geçti. Bu bölümden sonra etkinliğini arttıran mavi-beyazlı takım, periyot sonunda farkı 9 sayıya çıkardı: 26-17. İkinci periyoda da hızlı başlayan TOFAŞ, 12. dakikada Zaza'nın basketiyle skoru 35-22 yaptı. Bursa temsilcisi 35. dakikada durumu 41-28 yaparak farkı 13 sayıya çıkardı. Bu bölümden sonra TOFAŞ'ın top kayıplarını iyi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Nedim ve Grundy'in sayılarıyla farkı 8 sayıya indirdi: 43-35. TOFAŞ, devreyi 45-41 önde bitirdi. TOFAŞ, üçüncü periyotta daha etkili oynadı. 25. dakikayı 55-50 önde geçen Bursa temsilicisi, devre sonunda farkı yeniden 9 sayıya çıkardı: 64-56. Maçın son periyodunda oldukça rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ, 35. dakikayı 73-61 önde geçerken sahadan da 82-73 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Fatih Arslanoğlu xx, Erman Erdemli xx TOFAŞ: Rowe xxx 13, Nichols xxxx 21, İnanç xx 5, Ruzic xx 6, Onur xxx 11, Zaza xx 16, İlkan xx 3, Can Altıntığ xx 1, Can Özcan xxx 6, Fırat x Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 3, Nedim xxx 17, Hakan xx 8, Grier xxx 16, Grundy xxxx 20, Stimac xx 2, Kommatos xx 7, 1.Periyot: 26-17 Devre: 45-41 (TOFAŞ Lehine) 3.Periyot: 64-56