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Spor

TOFAŞ: 78

29 Ocak 2011 19:19

-TOFAŞ: 78 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 64 BURSA (A.A) - 29.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, Medical Park Trabzonspor'u 78-64 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ 2. dakikayı 4-0 önde geçti. Karadeniz temsilcisi Ali Karadeniz'in basketleriyle 3. dakikada durumu 4-4 yaparak eşitliği sağlarken, TOFAŞ, 5. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 15-6. Konuk takımın çabalarına rağmen TOFAŞ periyotu 27-16 bitirdi. İkinci periyoda etkili başlayan Medical Park Trabzonspor, Ali Karadeniz ile iki dakikalık bölümde bulduğu sayılarla durumu 27-23 yaparak farkı 4 sayıya indirdi. Bu bölümden sonra Trabzon temsilcisinin top kayıplarını iyi değerlendiren TOFAŞ, 3 dakikalık bölümde 14-0'lık bir seri yakalayarak durumu 37-23 yaparken, devreyi de 12 sayı farkla (42-30) önde tamamladı. Üçüncü periyotta da iyi bir oyun sergileyen mavi-beyazlı evsahibi takım, Rowe'nin 3 sayılık, Nichols ve İnanç'ın basketleriyle 26. dakikayı 55-38 üstün geçti. Medical Park Trabzonspor, Hadi ve Ali ikilisiyle etkili olmaya çalışsa da TOFAŞ periyot sonunda 19 sayılık farka ulaştı: 63-44. TOFAŞ, tamamen kontrolü altında geçen son periyotta 35. dakika sonunda durumu 71-51 yaparak 20 sayılık farka ulaştı. Son bölümlerde rahat bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi sahadan 78-64 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx TOFAŞ: Rowe xxx 26, Nichols xxx 18, İnanç xxx 7, Ruziç xxx 11, Onur xx, Can Altıntığ xx 5, Mahalbasic xx, Can Özcan xx, İlkan xx 9 , Orçun x, Kenan xx 2 Medical Park Trabzonspor: Razic xx 5, Ali xxx 17, Mehmet xx, Cakic xx 9, Snow xx 6, İlker xx, Hadi xx 12, Serhat x, Obasohan xxx 15 1. Periyot: 27-16 Devre: 42-30 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 63-44 Beş Faul Cezası Alan: 32.45 İlkan (TOFAŞ)

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