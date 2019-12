-TOFAŞ: 74 - FENERBAHÇE ÜLKER: 81 BURSA (A.A) – 15.04.2011 – Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Ülker'e 74-81 yenildi. İki takımın da adam adama savunmayla başladığı maçın 2. dakikası 2-2'lik eşitlikle geçilirken, TOFAŞ, 4. dakikada Can Özcan'ın üç sayılık basketiyle skoru 7-5 lehine çevirdi. Bu bölümden sonra 3 dakikada 9-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, 7. dakikada skoru 7-14 yaparken, periyot sonunda 13 sayılık farka ulaştı: 7-20. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Ülker, Lavronoviç ve Tomas ikilisinin etkili oyunuyla 15. dakikayı 16-27 önde geçti. Mavi-beyazlı Bursa ekibi bu bölümden sonra Zuza ve İlkan'ın etkili oyunuyla farkı indirmeye başladı. TOFAŞ, 18. dakikada skoru 23-29 yaparak farkı 7 sayıya kadar indirdi. Devre Fenerbahçe Ülker'in 27-31'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan TOFAŞ oldu. Rowe ile üç sayılık, İlkan ile pota altından basketler bulan Kırmızı Beyazlılar 22. dakikada farkı iki sayıya kadar indirdi: 32-34. TOFAŞ'ın sayılarına Ömer ve Ukiç'le karşılık veren Fenerbahçe Ülker 24. dakikada Ömer'in 3 sayılık basketiyle durumu 36-42 yaparak farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Mavi-beyazlı takım, 28. dakikada Zuza ve Can Altıntığ'ın basketleriyle durumu 44-46 yaptı. Üçüncü periyotun bitimine 55 saniye kala TOFAŞ, Orçun'un üç sayılık basketiyle maçta öne geçti: 51-50. Fenerbahçe Ülker, Ukiç ve Lavrinovc'in basketleriyle periyot sonunda yeniden 6 sayılık farka ulaştı: 51-57. Son periyota hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Ukiç ve Preldziç'in basketleriyle 34. dakikada farkı yeniden 12 sayıya çıkardı: 57-69. 37. dakikayı da 67-76 önde geçen Fenerbahçe Ülker, sahadan da 74-81 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Aydın Karaçam xx TOFAŞ: Nichols xx 5, Ruzic xx 8, Can Özcan xx 3, Fırat x, Onur xx 1, Rowe xx 12, Zuza xxx 18, Can Altıntığ xx 9, İlkan xx 11, Orçun x 3, İnanç x 4 Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 24, Ömer xx 21, Kaya xx 4, Oğuz xx 4, Tomas xx 5, Preldziç xxx 10, Lavrinoviç xx 8, Erbil x, May xx 5 1.Periyot: 7-20 Devre: 27-31 3.Periyot: 51-57