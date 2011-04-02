T24 LogoT24 Logo
Spor

TOFAŞ: 73

02 Nisan 2011 23:20

-TOFAŞ: 73 - BORNOVA BELEDİYESİ: 70 BURSA (A.A) - 02.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Bornova Belediyesi'ni 73-70 yendi. Maça hızlı başlayan ToFAŞ, 3. dakikayı Ruziç'in 3 sayılık basketiyle 10-6 önde geçti. Oyundan kopmak istemeyen Bornova Belediyesi Soner ve Smith'in etkili oyunuyla 7. dakikada durumu 13-12 yaparak, farkı 1 sayıya indirdi. 3 dakikalık bölümde Ruziç, İnanç, İlkan ve Rowe ile 12-2'lik bir seri yakalayan TOFAŞ, periyot sonunda 11 sayılık farka ulaştı: 25-14 İkinci periyota da hızlı başlayan TOFAŞ, Nichols ve İlkan'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Mavi-beyazlı takım devreyi de 44-36 önde bitirdi. Etkili oyununu üçüncü periyotta da sürdüren TOFAŞ, 25. dakikayı 52-41 önde geçti. Maçın 28. dakikasında Bornova Belediyesi'nden Smith, TOFAŞ pota altında dengesini kaybederek, sağ elinin üzerine düştü. İlk müdahalesi saha içinde yapılan ve kolu bandajla sarılan Smith, daha sonra ambulansla Acıbadem Bursa Hastanesi'ne götürüldü. TOFAŞ, üçüncü çeyreği 19 sayı farkla 63-44 önde bitirdi. Maçın son periyotu oldukça çekişmeli geçti. 4 dakikalık bölümde 10-0'lık bir seri yakalayan İzmir temsilcisi durumu 63-54 yaparak, farkı 9 sayıya indirdi. TOFAŞ, bu bölümde sayı üretmekte zorlanırken 37. dakika sonunda Bornova Belediyesi skoru 67-63 yaptı. İzmir temsilcisi bitime 26 saniye kala Sensley'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indirse de (71-69) TOFAŞ sahadan 73-70 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Alper Özgök xx, Ziya Özorhon xx TOFAŞ: Rowe xxx 19, Nichols xx 6, İnanç xxx 7, Ruzic xxx 10, Onur xx 2, Orçun xx 3, Can Altıntığ xx 4, Zuza xx 6, İlkan xxx 16 Bornova Belediyesi: Pertev xx 5, Ümit xx 7, Ffriend xxx 12, Smith xxx 10, Soner xx 7, Umutcan x 2, Murat xx 9, Çağdaş x 3, Sensley xxx 11, Serdar xx 4 1. Periyot: 25-14 Devre: 44-36 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 63-44

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24