-TOFAŞ: 73 - BORNOVA BELEDİYESİ: 70 BURSA (A.A) - 02.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Bornova Belediyesi'ni 73-70 yendi. Maça hızlı başlayan ToFAŞ, 3. dakikayı Ruziç'in 3 sayılık basketiyle 10-6 önde geçti. Oyundan kopmak istemeyen Bornova Belediyesi Soner ve Smith'in etkili oyunuyla 7. dakikada durumu 13-12 yaparak, farkı 1 sayıya indirdi. 3 dakikalık bölümde Ruziç, İnanç, İlkan ve Rowe ile 12-2'lik bir seri yakalayan TOFAŞ, periyot sonunda 11 sayılık farka ulaştı: 25-14 İkinci periyota da hızlı başlayan TOFAŞ, Nichols ve İlkan'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Mavi-beyazlı takım devreyi de 44-36 önde bitirdi. Etkili oyununu üçüncü periyotta da sürdüren TOFAŞ, 25. dakikayı 52-41 önde geçti. Maçın 28. dakikasında Bornova Belediyesi'nden Smith, TOFAŞ pota altında dengesini kaybederek, sağ elinin üzerine düştü. İlk müdahalesi saha içinde yapılan ve kolu bandajla sarılan Smith, daha sonra ambulansla Acıbadem Bursa Hastanesi'ne götürüldü. TOFAŞ, üçüncü çeyreği 19 sayı farkla 63-44 önde bitirdi. Maçın son periyotu oldukça çekişmeli geçti. 4 dakikalık bölümde 10-0'lık bir seri yakalayan İzmir temsilcisi durumu 63-54 yaparak, farkı 9 sayıya indirdi. TOFAŞ, bu bölümde sayı üretmekte zorlanırken 37. dakika sonunda Bornova Belediyesi skoru 67-63 yaptı. İzmir temsilcisi bitime 26 saniye kala Sensley'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indirse de (71-69) TOFAŞ sahadan 73-70 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Alper Özgök xx, Ziya Özorhon xx TOFAŞ: Rowe xxx 19, Nichols xx 6, İnanç xxx 7, Ruzic xxx 10, Onur xx 2, Orçun xx 3, Can Altıntığ xx 4, Zuza xx 6, İlkan xxx 16 Bornova Belediyesi: Pertev xx 5, Ümit xx 7, Ffriend xxx 12, Smith xxx 10, Soner xx 7, Umutcan x 2, Murat xx 9, Çağdaş x 3, Sensley xxx 11, Serdar xx 4 1. Periyot: 25-14 Devre: 44-36 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 63-44