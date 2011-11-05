-TOFAŞ: 68 - Olin Edirne: 57 BURSA (A.A) - 05.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada TOFAŞ, sahasında Olin Edirne'yi 68-57 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan TOFAŞ, ilk dakika içinde 4-1 öne geçti. Konuk ekip, Mustafa ve Polat ile etkili olmaya çalışsa da ev sahibi takım 5. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 15-9. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, periyodu 18-12 önde tamamladı. 2. periyoda da hızlı başlayan TOFAŞ, devreyi 37-24 üstün geçti. Oyunun kontrolünü 3. periyotta da sürdüren TOFAŞ, 26. dakikada skoru 46-33 yaptı. Bursa temsilcisi, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirerek, çeyreği 12 sayılık farkla 53-41 önde bitirdi. Maçın son periyoduna hızlı başlayan Edirne temsilcisi, 12-6'lık seri yakalayarak 35. dakikada durumu 6 sayıya kadar (59-53) indirdi. Bu bölümden sonra toparlanan ve kontrolü yeniden eline alan TOFAŞ, karşılaşmayı 68-57 kazandı. Bu arada, babası vefat eden TOFAŞ Antrenörü Nihat İziç, ülkesi Bosna-Hersek'e gittiği için takımın başında yardımcı antrenör Mustafa Derin yer aldı. Salon: Gemlik Hakemler: Recep Ankaralı xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Ahmet Tatlıcı xx TOFAŞ: Steele xx 2, Nichols xxx 12, İnanç xxx 7, Ruziç xxx 10, Zuza xxx 8, Can Altıntığ xx 5, Buckman xxxx 19, Kenan xx 5, Sertaç x, Barış x, Volkan x Olin Edirne: Wright xx 3, Ogün xx 2, Mustafa xxx 6, Stimac xxxx 26, Wilkinson xx 2, Drezga xx 10, Polat x 3, Reha x 3, Davut x, Fırat x 2 1. periyot: 18-12 Devre: 37-24 3. periyot: 53-41