T24 LogoT24 Logo
Spor

TOFAŞ: 68

05 Kasım 2011 22:24

-TOFAŞ: 68 - Olin Edirne: 57 BURSA (A.A) - 05.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada TOFAŞ, sahasında Olin Edirne'yi 68-57 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan TOFAŞ, ilk dakika içinde 4-1 öne geçti. Konuk ekip, Mustafa ve Polat ile etkili olmaya çalışsa da ev sahibi takım 5. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 15-9. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, periyodu 18-12 önde tamamladı. 2. periyoda da hızlı başlayan TOFAŞ, devreyi 37-24 üstün geçti. Oyunun kontrolünü 3. periyotta da sürdüren TOFAŞ, 26. dakikada skoru 46-33 yaptı. Bursa temsilcisi, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirerek, çeyreği 12 sayılık farkla 53-41 önde bitirdi. Maçın son periyoduna hızlı başlayan Edirne temsilcisi, 12-6'lık seri yakalayarak 35. dakikada durumu 6 sayıya kadar (59-53) indirdi. Bu bölümden sonra toparlanan ve kontrolü yeniden eline alan TOFAŞ, karşılaşmayı 68-57 kazandı. Bu arada, babası vefat eden TOFAŞ Antrenörü Nihat İziç, ülkesi Bosna-Hersek'e gittiği için takımın başında yardımcı antrenör Mustafa Derin yer aldı. Salon: Gemlik Hakemler: Recep Ankaralı xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Ahmet Tatlıcı xx TOFAŞ: Steele xx 2, Nichols xxx 12, İnanç xxx 7, Ruziç xxx 10, Zuza xxx 8, Can Altıntığ xx 5, Buckman xxxx 19, Kenan xx 5, Sertaç x, Barış x, Volkan x Olin Edirne: Wright xx 3, Ogün xx 2, Mustafa xxx 6, Stimac xxxx 26, Wilkinson xx 2, Drezga xx 10, Polat x 3, Reha x 3, Davut x, Fırat x 2 1. periyot: 18-12 Devre: 37-24  3. periyot: 53-41

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24