Tofaş 150 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Yeni Tip Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk yarısında 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılında toplam 150 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz” dedi.

Tofaş, yılın ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. İlk altı ayda 84 bin 500 adet araç ile otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16’sını karşılayan Tofaş, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Fiat markası yılın ilk yarısını lider olarak tamamlarken, Fiat Egea, yine Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Şirketin ilk altı aylık satış gelirleri 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL’ye ulaştı.

"İhracat yavaşladı, iç pazarda sonuçlar başarılı"

Cengiz Eroldu “Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta belirli yavaşlamalar yaşasak da, iç pazarda başarılı sonuçlar elde ettik. Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Bu yetkinliklerle, ülkemizin geleceğine ve potansiyeline olan inancımızla çalışmaya devam ederek Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.