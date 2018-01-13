TOFAŞ - Yeşilgiresun Belediyespor: 92-52

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Ziya Özorhon (xx), Serhat Büker (xx)

TOFAŞ: Barış Ermiş 4 (x), Raymar Morgan 20 (xxx), Kenny Kadji 10 (xx), Sammy Mejia 6 (xx), Tony Crocker 22 (xxx), Joshua Owens 7 (xx), Pierria Henry 3 (x), Yiğit Arslan 5 (x), Muhsin Yaşar 4 (x), Caner Topaloğlu 3 (x), Mert Konuk 3 (x), Berkan Durmaz 5 (x)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Dusan Cantekin 9 (xx), Enes Berkay Taşkıran 8 (xx), Kenneth Franklin Boynton Jr. 15 (xxx), Quinton Hosley 2 (x), Darrell Williams 5 (x), Rashad Deane James 6 (x), Leon Harun Apaydın (?), Tadija Dragicevic 7 (xx)

1\'İNCİ PERİYOT: 23-25

İLK YARI: 46-41

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46

TOFAŞ Basketbol Takımı, 15\'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yeşilgiresun Belediyespor’u farklı mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine sadece 11 sayı şansı tanıyan mavi-yeşilliler, parkeden 92-52 üstünlükle ayrılarak ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynayan mücadelenin ilk basketini Kadji\'nin 3 sayılık isabetiyle bulan TOFAŞ, başa baş geçen ilk çeyreğin son saniyesinde Dragicevic\'in üçlüğüne engel olamadı ve bu bölümü konuk ekip 23-25 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında da boyalı alan dışından kaydettiği sayılarla etkili olan Karadeniz temsilcisi karşısında Raymar Morgan, Sammy Mejia ve Josh Owens’la skor bulan TOFAŞ, 16\'ncı dakikada Barış Ermiş\'in basketiyle 38-36 yeniden üstünlüğü sağladı. Tony Crocker ve Kenny Kadji\'nin elinden bulduğu sayılarla skoru elinde tutan Bursa ekibi, soyunma odasına 46-41 önde girdi.

Üçüncü periyot ile birlikte savunma sertliğini artıran TOFAŞ; Raymar Morgan, Caner Topaloğlu ve Barış Ermiş\'in sayılarıyla farkı giderek açtı. Bu çeyrekte rakibine sadece 5 sayı imkanı tanıyan mavi-yeşilliler, Tony Crocker, Josh Owens ve kaptan Mejia\'nın skor katkısıyla dördüncü periyoda 64-46 üstünlükle başladı.Dördüncü çeyreğe de 17-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ , son bölümde rahat bir oyun sergiledi. Kalan dakikalarda süre alan genç oyuncular Berkan Durmaz ve Mert Konuk da kaydettiği üçlüklerle farkı arttırırken, Yiğit Arslan’ın üç sayılık basketi skoru belirledi. Parkeden 40 sayı farkla 92-52 galip ayrılan TOFAŞ, ligdeki 12\'nci zaferini elde etti.

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