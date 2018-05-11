TOFAŞ - Trabzonspor maçının saati yeniden değişti

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde bugün saat 20.30\'da başlaması planlanan TOFAŞ - Trabzonspor karşılaşması TOFAŞ Spor Salonu\'nda yaşanan sorun nedeniyle Atatürk Spor Salonu\'na alındı. Maçın başlama saati ise ilk olarak 21.30\'a alınırken, daha sonra yayıncı kuruluşun talebi üzerine 22.30\'a ertelendi.

TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanması planlanan lig maçı, parke zemine sızan yağmur damlalarından dolayı meydana gelen şişme nedeniyle ertelendi. Zemine çıkan hakem ve gözlemci heyeti zeminde yaptıkları incelemenin ardından sporcu sağlığını ön planda tutarak maçın başka bir salonda oynanması talebinde bulundu. Bunun üzerine maçın Atatürk Spor Salonu\'na alınan maçın başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Ancak, yayıncı kuruluşun talebi üzerine karşılaşma bir kez daha ileri bir saate alındı. Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, karşılaşmanın canlı yayınlanacak olması nedeniyle 22.15-22.30 saatleri arasında başlaması planlanıyor.

Her iki takımın oyuncuları ise parkeye çıkarken, taraftarlar da salona gelmeye başladı.

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