TOFAŞ - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 84-79

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman (x), Polat Parlak (x), Mehmet Serdar Ünal (x)

TOFAŞ: Raymar Morgan 21 (xxx), Muhsin Yaşar 2 (x), Pierria Henry 15 (xxx), Sammy Mejia 11 (xx), Tony Crocker 13 (xxx), Barış Ermiş 9 (xx), Berkan Durmaz (x), Josh Owens 4 (x), Kenny Kadji 7 (xx), Yiğit Arslan 2 (xx)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Can Korkmaz 5 (x), Tufan Önen 5 (x), Moustapha Fall 5 (xx), Nathan Boothe 7 (xx), Gian Louis Clavell Lopez 24 (xxx), Doğukan Şanlı 2 (x), Nikola Jankovic 14 (xx), CJ. Harris 10 (xx), Mehmet Özdoğan 5 (x), Ersin Dağlı 2 (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 16-16

DEVRE: 18-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19’uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Sakarya Büyükşehir Basketbol’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-0’lık serisi ile başlarken, Bursa temsilcisi kısa sürede toparlandı ve Tony Crocker’ın basketiyle skoru çeyreğin bitimine 6.43 dakika kala 7-7’ye eşitledi. Daha sonra her iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken, ilk çeyreğe de 16-16’lık eşitlikle girildi.

İkinci çeyrekle birlikte hücumda pota altını etkili kullanan Sakarya temsicilsi, 7-0’lık seri yakalayarak ritim bulurken, devrenin bitimine 3.11 dakika kala CJ. Harris’in üst üste basketleriyle skoru 26-34’e çekti. TOFAŞ bu bölümde Tony Crocker ve Raymar Morgan’ın sayılarıyla etkili olmaya çalışsa da konuk ekip soyunma odasına 34-45’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte konuk ekip etkinliğini sürdürürken periyodun hemen başında Nathan Boothe’nin basketiyle skoru 38-50 yaptı ve maçtaki en büyük farkı yakaladı. Raymar Morgan ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, daha sonra farkı azaltmaya başladı ve Sammy Mejia’nın üç sayılık basketi sonrası farkı bire indirdi. Konuk ekip üçüncü çeyreği 54-55 önde tamamladı.

Son çeyrekte ise her iki takım da müthiş bir mücadele gösterdi. CJ. Harris’in dış atışlardan isabetler bulmasıyla Sakarya ekibi, skor avantajını sürdürürken TOFAŞ, maçın bitimine 3.45 dakika kala skoru 70-70’e eşitledi, hemen akabinde ise Barış Ermiş’in üçlük sayısıyla maçta öne geçti. Pierria Henry’nin de bu bölümde dış atış isabeti bulan TOFAŞ, iyice maçın ritmini eline aldı. Son 30 saniyeye 80-73’lük skor avantajıyla giren mavi yeşilli ekip, bu üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligde 16’ncı galibiyetini alırken, Sakarya temsilcisi ise bu sezon 8’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

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