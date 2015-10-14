Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş tahliye oldu!

Attığı tweetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş tahliye edildi.
Zaman'ın haberine göre, Avukat Hasan Günaydın, tutuklama kararını veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğine dilekçe verdi. Kararını gözden geçirmesini istediği hâkimden aksi durumda itiraz dilekçesini İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğine göndermesi istendi.
Avukat Hasan Günaydın'ın itirazını değerlendiren 8. Sulh Ceza Hâkimi Atilla Öztürk, Bülent Keneş'in tahliyesine karar verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bülent Keneş'in cezaevinden çıkması bekleniyor.