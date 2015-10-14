T24 LogoT24 Logo
Gündem

Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş tahliye oldu!

Keneş, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanmıştı

14 Ekim 2015 17:54

Attığı tweetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş tahliye edildi.

Zaman'ın haberine göre, Avukat Hasan Günaydın, tutuklama kararını veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğine dilekçe verdi. Kararını gözden geçirmesini istediği hâkimden aksi durumda itiraz dilekçesini İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğine göndermesi istendi.

Avukat Hasan Günaydın'ın itirazını değerlendiren 8. Sulh Ceza Hâkimi Atilla Öztürk, Bülent Keneş'in tahliyesine karar verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bülent Keneş'in cezaevinden çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

bülent keneştodays zamantahliye edildicumhurbaşkanına hakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24