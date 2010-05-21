TOBB'un 65. Genel Kurulu yarın

T24- Ankara hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) genel kuruluna ev sahipliği yapacak. Toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce istihdam tartışması nedeniyle karşı karşıya geldiği TOBB delegelerinin karşısına çıkacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun günlerdir hazırlıkları süren genel kurul konuşmasında hem ekonomiye hem de siyasetteki yüksek tansiyona vurgu yapması bekleniyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 65. Olağan Seçimsiz Genel Kurul'u yarın TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) yapılacak.



TOBB'un 65. Olağan Genel Kurul'u yarın saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalışmalarına başlayacak.



Odalar Birliği'nin çalışmalarını kapsayan multivizyonun ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yapacak. Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından misafirler delegelere hitap edecek.



Genel kurulda daha sonra Mevzuat, Ekonomik Raporları İnceleme, Dilekleri İnceleme, Avrupa Birliği Uyum, Dış İlişkiler, Vergi, Ekonomi Politikası, Basın Yayın Komisyonları sunuşlarını yapacak.



Genel kurulda Hesapları İnceleme Komisyonu'nun 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 bütçe dönemi harcamaları ve kesin hesabı onaya sunulacak. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 dönemi bütçe teklifinin onaylanmasının ardından faaliyet raporu müzakere edilerek oylanacak. Faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanmasını takiben dilekler bölümüyle genel kurul çalışmalarını tamamlayacak.





Genel kurula, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ekonomiyle ilgili bakanların katılması bekleniyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk defa TOBB Genel Kurulu'na katılacak. Bahçeli genel kurulda bir de konuşma yapacak.



Hafta sonunda kurultayını toplamaya hazırlanan CHP adına ise genel kurulda Milletvekili Faik Öztrak kürsüye çıkacak.



Genel kurul seçimsiz



Bu arada yarın yapılacak TOBB'un 65. Olağan Genel Kurulu seçimsiz geçecek. Seçimler ise üç yıl sonra yani 2013'ün Mayıs ayındaki 68. Genel Kurul'da yapılacak.



TOBB'un kuruluş yasasına göre 68. Genel Kurul'da Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu görevini tamamlayarak başkanlığa veda edecek. Ancak yasa gereği iki dönem geçtikten sonra Hisarcıklıoğlu eğer isterse yeniden başkanlığa aday olabilecek.