-TOBB'DAN PAKİSTAN'A 1 MİLYON DOLAR YARDIM ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Sel felaketine uğrayan Pakistan'a yardım kampanyası başlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu'nun 1 milyon dolar tutarında nakdi yardım kararı aldığı açıklandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sardar Tariq Azizuddin'in katılımıyla kampanyaya ilişkin basın toplantısı düzenledi Pakistan halkının ülke tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Pakistan'ın altıda 1'inin sular altında kaldığını, 600 bine yakın ev ve işyerinin hasar gördüğünü kaydederek, ölenlerin sayısının 2 bini bulduğunu ve yaklaşık 20 milyon kişinin felaketten etkilendiğini anlattı. Pakistan'a yapılan yardımların şu anda çok yetersiz olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her tarafından yardım kampanyasına katılımı sağlamak amacıyla Halk Bankasında bir yardım hesabı oluşturduklarını, yardım faaliyetinin 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalar kanalıyla duyurulacağını ve yaygınlaştırılacağını söyledi. Bu banka hesabında toplanan yardımların devletin resmi kanalları üzerinden Pakistan'a ulaştırılacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, ''Önümüzdeki dönemde suların çekilmesinden sonra Pakistan'ın ihtiyaç duyacağı, müteahhitlik, enerji, ulaşım, tarım ve altyapı hizmetlerinin rehabilite edilmesi konusunda da destek olmayı planlıyoruz'' dedi. Pakistan Büyükelçisi Sardar Tariq Azizuddin de, Pakistan'daki sel felaketiyle ilgili Hisarcıkloğlu'nun çizdiği tabloya ekleyecek bir şeyi bulunmadığını, ülkenin çok zor durumda olduğunu ifade ederek, altyapıda da büyük hasarlar meydana geldiğini ve bazı tahminlere göre ülkenin 70 yıl geriye gittiğini söyledi. Selin yarattığı etkinin uluslararası camia tarafından yeterince fark edilmediğini kaydeden Azizuddin, mevcut verilere göre ülkede 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak asıl tablonun sular çekildikten sonra daha net ortaya çıkacağını söyledi. Pakistan'a ilk yardım elini uzatan ülkelerin başında ''kardeş ülke'' Türkiye'nin geldiğini ifade eden ve konuşması sırasında teşekkürlerini yineleyen Azizuddin, diğer ülkelerin de yardım sağladığını, ancak yardımların yetersiz kaldığını ifade etti. Azizuddin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bugün Pakistan'daki sel felaketine dikkati çekmek amacıyla özel bir toplantı yapacağını söyledi.