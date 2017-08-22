TOBB'dan Muğla'ya Fen Lisesi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) \'81 İlde 81 Eğitim Kurumu\' projesi kapsamında, Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'ye yaptıracağı Fen Lisesi\'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'nin Yeniköy Mahallesi\'nde TOBB\'un \'81 İlde 81 Eğitim Kurumu\' projesi kapsamında, 90 dönümlük eğitim kampusu alanında yaptıracağı Fen Lisesi için temel atma töreni düzenlendi. Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe Belediye Başkanı CHP\'li Bahattin Gümüş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli törene katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş yaptı. Başkan Karakuş, proje protokolünün 2015 yılının Ekim ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla hizmet binalarında imzaladıklarını hatırlatarak, \"Bugün ise, okulumuzun ilk harcını atıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Çünkü geleceğe yapılan yatırımların başını eğitim ve eğitim kurumları çekiyor. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gerçeğinden baktığımızda, eğitim ve eğitim kurumlarımızla; insanımız kazanıyor, şehrimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Öğrenme durduğu zaman gelişim de durur. Günümüzün en büyük sermayesi, eğitimli insanlardır. Bugün burada temelini attığımız okulumuzdan mezun olacak gençlerimiz de ailelerine, şehirlerine ve ülkelerine hayırlı, yararlı hizmetler yapacaklardır. Gençlerimize bu yöndeki inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, TOBB Fen Lisesi\'nin ilimize, ülkemize ve Türk milli eğitimine hayırlar getirmesini umut eder, ülkesine yararlı, milletine bağlı, manevi gücü yüksek, çalışkan ve üreten gençler yetiştirmesine öncülük etmesini dilerim\" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise \"Bir yıl sonra buranın açılışını yapacağız. Eğitime yapılan yatırımdan zarar etmezsiniz. Siz, ülkeniz ve şehriniz kazanır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'na isminin yazılı olduğu 48 numaralı forma hediye etti. Hediye takdiminin ardından Hisarcıklıoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte temel atma töreni için butona bastı.



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