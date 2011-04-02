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Ekonomi

TOBB'DAN KAÇAK AKARYAKIT UYARISI ANKARA (A.A)

02 Nisan 2011 14:26

-TOBB'DAN KAÇAK AKARYAKIT UYARISI  ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi, kamuoyunu kaçak akaryakıt konusunda uyardı. TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısında, 10 numara yağ adı altında yürütülen kaçak faaliyetlerle mücadele eden akaryakıt sektörünün, yeni bir tehlike ile karşı karşıya olduğu kaydedildi. Otomobil lastiklerinin geri dönüşümü faaliyetlerine dikkat çekilen toplantıda Meclis üyeleri, otomobil lastiklerinin geri dönüşümü çerçevesinde, elde edilen ürün numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar tespitlerinde, bu maddenin özelliklerinin motorinin teknik özellikleri ile çok yakın olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Üyeler, bu konunun atık yağlar ile ilgili gelişmeler dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde sorun olabileceğinin altını çizdiler. -5015 SAYILI KANUN İÇİN KOMİSYON- Toplantıda ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve sektörü yakından ilgilendiren ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin çalışma yapmak üzere, bir komisyon kurulmasına karar verildi. Meclis üyeleri arasından seçilen komisyonda, Erol Metin (PETDER), Güner Yenigün (PUİS), Murat Bilgin (TABGİS), İsmail Oral (TÜPRAŞ) ve Ayşegül Değer (LUKOİL) yer aldı. Meclis üyeleri, Gümrük Müsteşarlığı tarafından akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi ve bu doğrultuda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılması gereken düzenlemelere ilişkin yapılacak çalışmalarda Meclis olarak yer almak istediklerini dile getirdiler.

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