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Ekonomi

TOBB'DAN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE YARDIM ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 14:57

-TOBB'DAN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE YARDIM  ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Filistin'deki 6-11 yaş arası 101 bin öğrenci için okul forması dikilmesi amacıyla değeri 1 milyon lirayı aşan 5 tır dolusu malzemeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da katıldığı törenle Filistin'e yolladı. Swiss Otel'de düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yardımın Gazze ve Batı Şeria'ya gönderilecek 101 bin kız ve erkek öğrenci için okul forması dikilmesinde kullanılacak kumaş, astar, vatka, düğme, fermuar gibi malzemelerden oluştuğunu ve bu yardımın Türk Kızılay'ı tarafından bölgeye ulaştırılacağını söyledi. Türk iş alemi ve halkı olarak her zaman kardeş olarak gördükleri Filistin halkının yanında olacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Filistin'e refah ve huzur getirecek her girişimin arkasındayız'' dedi. Daha önce de Kudüs'teki hastaneye yardımda bulunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, öğrenciler için gerçekleştirdikleri bu yardımın ise Filistin Ekonomi Bakanlığı'na Türk Kızılay'ı aracılığıyla teslim edileceğini, bunun için İsrail makamlarıyla kurulan diyalog sonucunda gerekli tüm izinlerin alındığını anlattı. Söz konusu malzemeyi dikilmiş olarak yollamadıklarını, bunun sebebinin ise bunların gideceği yerde dikilerek Filistinlere yeni iş imkanı sağlanması olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Yani balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek için bu projeyi böyle başlatıyoruz'' dedi. -''KALICI BARIŞ İSTİYORUZ''- ''Hepimiz bölgede kalıcı bir barış istiyoruz'' diyen Hisarcıklıoğlu, Filistin'de kalıcı bir barışın olabilmesi ve oradaki koşulların düzelmesi için çaba harcadıklarını da belirterek, bu konuda TOBB olarak Filistin'de kurmayı düşündükleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile beraber 10 bin Filistinliye iş imkanı sağlayacak proje üzerinde ise son noktaya geldiklerini bildirdi. -TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KÜÇÜKALİ- Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali bir hafta içerisinde söz konusu yardımın Filistin'e ulaşmış olacağını belirterek, TOBB'un yapmış olduğu bu yardımın tam yerinde bir ihtiyaca cevap verdiğini bildirdi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 5 tır dolusu malzemeyi Filistin'e ulaştıracak Kızılay görevlileriyle tokalaştı. Daha sonra Mahmut Abbas, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, 5 tır dolusu yardım malzemesini taşıyan şoförleri, el sallayarak Swiss Otel önünden uğurladılar.

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