-TOBB'DAN, AFRİKA İÇİN YARDIM ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Afrika'daki açlık ve kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yardım kampanyası başlatılacağı bildirildi. Konuya ilişkin olarak TOBB'dan yapılan açıklamada, Afrika'da 40 milyonun üzerinde insanın ve özellikle de çocukların, kuraklığın da etkisiyle kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi'de son 60 yılın en kurak günlerinin yaşandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Mesafeleri kaldırarak insanlığın bu zor günlerinde hepimizin yardım elini uzatması, vicdani birer sorumluluktur. TOBB da geçmişte olduğu gibi, insanlığın yaşadığı bu felakete duyarsız kalmama kararındadır. Birliğimiz tarafından açılacak banka hesabında toplanan yardımlar, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla bölgeye ulaştırılacaktır. Bu girişim ile Afrika'daki açlığın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için tüm iş dünyasına ve vatandaşlarımıza ortak çağrıda bulunulmaktadır.'' Açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in katılımıyla, yarın saat 15.00'da TOBB Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında, yardım kampanyasının detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.