-TOBB'DAN AFRİKA İÇİN 1 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrika'daki açlık ve kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi amacıyla başlattıkları yardım kampanyasına 1 milyon lira tutarında ilk nakdi yardımı TOBB olarak yaptıklarını belirtirken, ''Tüm Türk iş alemine buradan sesleniyor ve katkılarını bekliyorum. Herkesi Afrika'ya yardıma çağırıyorum'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Afrika'daki açlık felaketine yardım için başlatılan kampanyaya ilişkin olarak TOBB Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, başta çocuklar olmak üzere bugün Afrika'da 40 milyonun üzerinde insanın kuraklığın etkisiyle kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Afrika halkının yanında yer almak, acılarını paylaşmak ve destek olmak istediklerini, bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bir kampanya başlattıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Tüm Türk iş alemine buradan sesleniyor ve katkılarını bekliyorum. Herkesi Afrika'ya yardıma çağırıyorum. Türkiye İş Bankası TOBB şubesi nezdinde bugün itibariyle açılan 'TOBB-Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı' tüm hayırseverlerimizin katkılarını beklemektedir'' dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak kendi üzerlerine düşeni yerine getirmek adına, yönetim kurulunca bir karar aldıklarını, bu kapsamda kampanyaya 1 milyon lira tutarındaki ilk nakdi yardımı kurum olarak yaptıklarını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise Ramazan ayından önce ''Her Evden Bir Fitre, Bir İftar Afrika'ya'' kampanyasını başlattıklarını hatırlatırken, bu kapsamda kampanyaya destek olmak amacıyla gönderilen SMS sayısının 1 milyona ulaştığını söyledi. Görmez kampanya kapasımında bugüne kadar toplanan yardım miktarının da bu akşam saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesinde açıklanacağını kaydetti.