-TOBB'DA YENİ ÜYELER BOYDAK VE KARACAN ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - TOBB'da, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması planlanan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden ayrılan Nejat Koçer ve Hüseyin Üzülmez'in yerine, temsil ettikleri konseyin birinci yedek üyeleri olan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan getirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Nejat Koçer ile Hüseyin Üzülmez'e görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar için teşekkür ederken, TOBB Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri Mustafa Boydak ve Harun Karacan'a da başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu, ''Sayın Boydak ve Sayın Karacan'ın Yönetim Kurulumuza güç katacaklarına inanıyorum'' dedi. -BOYDAK VE KARACAN KİMDİR?- 1963 Kayseri Hacılar doğumlu Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Boydak, 2005 yılından beri Kayseri Sanayi Odası Başkanlığı görevini sürdürüyor. 1966 Eskişehir doğumlu Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan ise 1990'dan beri Karacan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını, 2005'den bu yana da Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. -YARDIMCI'NIN ADAY OLMASINA HİSARCIKLIOĞLU İZİN VERMEDİ- Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yardımcı'nın Genel Seçimde milletvekili aday adayı olmak için TOBB yönetimiyle, borsadaki görevlerinden ayrılma isteğini kabul etmediğini bildirdi. Konuya ilişkin soru üzerine Hisarcıklıoğlu, seçim aday adaylığı takviminin işlemeye başladığı tarihten bu yana gerek ulusal, gerekse yerel basında Mustafa Yardımcı'nın siyasete gireceğine ilişkin haberlerin yer aldığına dikkat çekerek, kendisinin Yardımcı'nın gitmesine izin vermediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ''Trakya ve özellikle Balkanlar, camiamız için çok önemlidir. Oralardaki projelerimizin devamı ve tamamlanması için kendisine ihtiyacım var. Zira o bölge, tamamen boş kalacaktı'' dedi. TOBB yönetim kurulundan iki değerli üyenin ayrılış törenini daha iki gün önce gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ''Sayın Mustafa Yardımcı ile ilgili çıkan haber ve söylentiler karşısında kendisine, TOBB çatısı altından ayrılmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Kendisi de (Beni kıramayacağını) söyledi ve dolayısıyla, bu konu kapanmıştır. Hayırlısı olsun. Biz işimize bakıyoruz'' dedi.