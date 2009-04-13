TOBB'da vize toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Toplulukları Adalet Divanının vize konusundaki "sosyal" davasının değerlendirileceği toplantı düzenleyecek.



TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sosyal Tesisler binasında yarın düzenlenecek toplantının açılış konuşmasının TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılacağı, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kabaalioğlu, sosyal davasının avukatı Rolf Guttman ve Düsseldorf Barosu avukatlarından Murat Uğur Aksoy'un da toplantıya konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.



Açıklamaya göre, Rolf Guttman ve Uğur Murat Aksoy TOBB ve İKV tarafından oluşturulan "Vize Çalışma Grubu"nun üyesi.



Rolf Guttman, ayrıca 19 Şubat 2009'da Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın "sosyal davası" kararını uygulamadığı gerekçesiyle, iki hafta önce Alman İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış ticaret müsteşarlığı ile sivil toplum kuruluşları yetkilerinin de katılımıyla, bundan sonra yapılabilecek girişimler tartışılacak.

