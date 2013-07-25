TOBB'da başkanlık adayı belli oldu

Yaklaşan TOBB Genel kurulu öncesi Türkiye'deki tüm oda ve borsa başkanları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak adayları olduğunu açıkladı

Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 69. Genel Kurulu'na ilişkin olarak 7 bölgeyi temsilen; Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İstansul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar TOBB'da düzenledikleri basın toplantısıyla Hisarcıklıoğlu'nun tüm bölgelerin ortak başkan adayı olduğunu açıkladı ve adaylığa destek imzalarını teslim etti.