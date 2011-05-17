TOBB yalanladı, peki bu twiti kim attı?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı TOBB Genel Kurulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hesabından atılan twit'in gölgesinde kaldı. "Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha fazla alkış aldığını ve seçimde anketlerin yanılabileceği" ifadelerinin yer aldığı twit'i TOBB yazılı bir açıklamayla yalanladı.

TOBB’un seçimsiz genel kuruluna TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hesabından atılan twit damgasını vurdu. Söz konusu twit’te CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’dan daha çok alkış aldığına dikkat çekildi ve seçimde anketlerin yanılabileceği yorumu yapıldı. Hisarcıklıoğlu, olay yaratan twit’in şifresi kırılarak, bilgisi dışında atıldığını ve gerçeği yansıtmayan görüşleri ortaya koyduğunu duyurdu.

Ancak TOBB Genel Kurulu’na katılanlar bu yıl ilk kez bir ana muhalefet partisi liderinin, Başbakan’dan daha fazla coşku ile alkışlandığı konusunda hemfikir oldular. Daha önce Başbakan’ın konuşmasından sonra boşalan salonun bu yıl ilk kez boşalmadığına dikkat çektiler. Öte yandan TOBB’da da twit avı başladı. Hisarcıklıoğlu’na yakın kaynaklar, “Mesajı şifreyi bilen oda başkanlarından biri atmış olabilir. Araştırıyoruz” dediler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu yılki seçimsiz genel kuruluna Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kişisel hesabından atılan twit damgasını vurdu.

TOBB delegeleri ve bazı başkanların toplantı sonrasında yaptığı “Bu güne kadar ilk kez bir Genel Kurul’da bir muhalefet partisi liderinin ayakta alkışlandığına tanık olduk” yorumlarının benzeri Hisarcıklıoğlu’nun twitlerinde yer bulunca heyecan yarattı. Hisarcıklıoğlu’nun twitinde önce Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’dan daha fazla alkış aldığı yazıldı.

Bu twitte, “Başbakan 45 dakika konuştu 24 kez alkış aldı, Kılıçdaroğlu 35 dakika konuştu 27 kez alkışlandı” denildi. Hemen ardından da “Anketler yanılacak gibi gözüküyor” denildi. Ancak bu twitlerden yaklaşık 5 dakika sonra yine Hisarcıklıoğlu’nun twitinde “Sistemde bir yanlışlık var. Bizim tarafımızdan yazılmamıştır” açıklaması geldi.

TOBB: Biz yazmadık

Daha sonra da TOBB’dan yapılan bir yazılı açıklama ile “şifrenin kırıldığı” bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun twitter hesabına dışarıdan müdahalede bulunularak, şifresi kırılarak kendi bilgisi dışında gerçeği yansıtmayan bir takım twittler yayınlanmıştır. Bu twittlerin Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun görüşlerini yansıtmadığını kamuoyuna duyururuz.”

Hisarcıklıoğlu’nun şahsi hesabından atılan ancak sonradan “biz yazmadık” denilen twitler şöyle:

RHisarciklioglu: Başbakan TOBB Genel Kurulunda 45 dakika konuştu 24 kez alkış aldı, Kemal Kılıçdaroğlu 35 dakika konuştu 27 kez alkışlandı.

RHisarciklioglu: Dört yıldır TOBB Genel Kuruluna katılıyorum, ilk kez böyle bir sey gördüm. Anketler yanılacak gibi gözüküyor.

RHisarciklioglu: Sistemde bir yanlışlık var. Bizim tarafımızdan yazılmamıştır.

Twit sahte alkış gerçek

Yıllardır Pazar günleri yapılan TOBB Genel Kurulu bu yıl ilk kez Başbakan Erdoğan’ın programına uyması için Pazartesi günü yapıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı toplantıya bakanlardan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, siyasilerden CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, İzzet Çetin, Faik Öztrak, Gürsel Tekin, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil, BDDK ve Rekabet Kurulu Başkanları, Halkbank Genel Müdürü ve bazı bürokratlar ile delegeler ve misafirler katıldı.

TOBB yönetimi Başbakan Erdoğan’ın gelmesinin uzayacağı anlaşılınca toplantıyı başlatarak, divanı oluşturdu. Bu sırada, salonda TOBB’un çalışmalarını anlatan multivizyon gösterisine de başlandı. Gösterinin sonuna doğru Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Babacan, Devlet Bakanı Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hep birlikte genel kurul salonuna girdi.

Başbakan salona girerken her zaman olduğu gibi anons yapıldı. Delegeler arasında Başbakan Erdoğan’ın salona girişinin, daha önceki Genel Kurul toplantılarıyla kıyaslandığında sönük olduğu konuşuldu. Delegeler arasında konuşulan bu yorum, geçmiş yıllarda anons üzerine herkesin ayağa kalkıp coşkuyla alkışlamasına rağmen bu yıl salondakilerin topluca ayağa kalkmaması ve alkışların daha zayıf olmasına dayandırıldı.

Seçim meydanlarında birbirlerine ağır sözler söyleyen Başbakan Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TOBB Genel Kurulu’nda biraraya geldi. Genel Kurul’a 1 saat geç kalan Başbakan Erdoğan, sırayla protokolün elini sıkarak Kılıçdaroğlu‘na kadar geldi. Bu sırada tüm protokolün ayağa kalktığı sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan’ın kendi yanına gelmesini oturarak bekledi. Yanına geldiğinde ayağa kalkan Kılıçdaroğlu ile Başbakan hiç gözgeze gelmeden tokalaştılar.

Kılıçdaroğlu dikkatle dinlendi

Hisarcıklıoğlu’nun konuşması sırasında yaklaşık 15 dakika eski Bakan Kürşat Tüzmen’le ardından Ali Babacan’la konuşan Başbakan Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’nu tam olarak dinleyemedi. Erdoğan zaman zaman da arkasındaki danışmanlarına talimat verdi. Bir danışmanının yanına gelip kulağına bir şeyler söylemesinin ardından Hisarcıklıoğlu kürsüde konuştuğu halde hızla yerinden kalkan Başbakan Erdoğan misafir salonuna geçti. Yaklaşık 5 dakika misafir salonunda kalan Erdoğan, daha sonra tekrar yerine döndü.

TOBB genel kurullarında önce Başbakan’ın kürsüye çıkıp konuşması, Başbakan’ın salondan ayrılmasının ardından da ana muhalefet partisi liderinin kürsüye çıkması gelenek haline geldi. Başbakan’ın ayrılmasının ardından Genel Kurul salonu da boşalırdı. Bu alışıldık tablo, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı döneminde ve geçtiğimiz yıl MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katıldığı genel kurullarda da bozulmadı. Ancak dün Başbakan’ın salondan ayrılmasının ardından bu kez yaklaşık 2 bin 500 delege ve misafir yerinden kıpırdamadı ve sonuna kadar Kılıçdaroğlu’nu dinledi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kılıçdaroğlu, TOBB delegelerinden büyük ilgi görürken, zaman zaman da ayakta alkışlandı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını tamamlayıp kürsüden inmesinin ardından, Genel Kurul salonu hızla boşaldı ve eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, az sayıda işadamına hitap etmek durumunda kaldı.

Yaşanan bu gelişme TOBB çevrelerinde “TOBB genel kurulları bugüne kadar hep fiilen Başbakan gidince biterdi. Bu kez genel kurul, Kılıçdaroğlu gidince bitti” şeklinde yorumlandı.

Zamanı iyi kullanamayan ekonomiyi de yönetemez

Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasını yaparken, en çok alkışı bitirişinde aldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda salondakileri selamladıktan sonra, “Vakit çok uzadı. Zaten geç başladık. biliyorsunuz neden geç başladı. Zamanı iyi kullanamayan, ekonomiyi de iyi yönetemez” dedi. Bu sözler üzerine salonda bir alkış tufanı koptu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu salondan ayrılışında Başbakan’ı uğurlamak için salondan ayrıldığında kürsüye Kılıçdaroğlu çıkmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk 20 dakikalık bölümü boyunca Hisarcıklıoğlu salona dönmedi. Başkan Hisarcıklıoğlu salona döndüğünde Kılıçdaroğlu konuşmaya başlayalı 21 dakika olmuştu. Böylece TOBB Başkanı konuşmanın önemli bir bölümünü dinlememiş oldu.

Genel Kurul toplantısına son ana kadar katılacağı açıklanan MHP Lideri Bahçeli gelmedi. Ancak Bahçeli, bundan önceki yıllarda yaptığı gibi kendisi yerine bir yardımcısını da göndermedi. Böylece Genel Kurul salonunda MHP temsil edilmezken, kürsüde MHP adına konuşma yapan da olmadı.

4 genel kurula da katılan zan altında

TOBB’da twit’i kimin atmış olabileceği araştırılıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yakın çevresinde Başkan’ın şifresinin olduğu biliniyor. Bu şifre danışmanlarda ve bazı Oda başkanlarında mevcut. Şimdi 4 genel kurula da katılan oda başkanları zan altında ve araştırma bu ipucu üzerinden yürütülüyor. Zira twit’te “4 yıldır genel kurula katılıyorum” ifadesi dikkat çekiyor. Oysa Hisarcıklıoğlu. 2002’den bu yana başkan ve tüm kongrelerin de ev sahibi. Başkan’ın kurmayları bu durumun da sözkonusu twit’i Hisarcıklıoğlu’nun atmış olma ihtimalini ortadan kaldırdığını söylüyorlar.