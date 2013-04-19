TOBB verilerine göre işletme sayısı yüzde 12 azaldı

TOBB verilerine göre, bu yılın Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.85, kapanan şirket sayısı yüzde 37.20 arttı.



Kurulan şirket sayısı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.85 artarken, kooperatif sayısı yüzde 8.57, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 9.91 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 37.20 artarken, kooperatif sayısı yüzde 25.23, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 53.68'lik azalma görüldü.

Mart ayında 4 bin 442 şirket, 96 kooperatif, 5 bin 600 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, bin 40 şirket, 83 kooperatif, 2 bin 48 gerçek kişi ticari işletme kapandı.



Edirne, Sinop ve Bartın'da şirket kurulamadı



Mart ayında kurulan toplam 4 bin 538 şirket ve kooperatifin yüzde 81.73'ü limited şirket, yüzde 16.04'ü anonim şirket, yüzde 2.12'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 12.56'sı Ankara'da kuruldu.

Söz konusu ayda Edirne, Sinop ve Bartın'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Bu yılın ilk üç ayında toplam 13 bin 86 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 10 bin 639 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49.95'ini, 2 bin 188 anonim şirket de yüzde 49.95'ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 7.46 oranında azaldı.

Mart ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 232'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 782'si inşaat, 674'ü imalat sektöründe kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 2 bin 75'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 97'si inşaat, 660'ı imalat sektöründe oldu.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 387'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174'ü inşaat, 170'i imalat sektöründe yer aldı. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 148'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 231'i inşaat, 180'ini imalat sektöründeki işletmeler oluşturdu.