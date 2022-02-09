T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOBB ve TCMB arasındaki görüşme sona erdi; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sıkıntı ve önerilerimizi dile getirdik

09 Şubat 2022 16:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan ise toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur." dendi.

TOBB

TCMB

 

 

 

Rifat HisarcıklıoğlukavcıoğluTOBBTCMB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24