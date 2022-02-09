TOBB ve TCMB arasındaki görüşme sona erdi; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sıkıntı ve önerilerimizi dile getirdik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan ise toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur." dendi.