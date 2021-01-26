TOBB ve MÜSİAD'dan geri adım; yüksek faiz şikayetinden vazgeçtiler, enflasyonla mücadeleye destek verdiler

Geçtiğimiz günlerde yüksek faize karşı açıklama yapan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği), bu kez TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) ile ortak bir açıklama yaparak birincil önceliğin fiyat istikrarı olduğunu belirttiler.

"Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz" denilen açıklamada, fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanmanın kısa süreli olacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: