T24 - Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün isteğiyle Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) Olağanüstü Genel Kurul yapılarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TSE yönetiminden çıkarıldı. Yönetim için tek liste hazırlayan Sanayi Bakanlığı’nın TOBB’un adaylarını listeye almaması üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekibini de toplayarak genel kurul salonunu terketti. Olağanüstü Genel Kurul’da TOBB’un delegesi olan mevcut başkan Tahir Büyükhelvacıgil yerine Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği Hulusi Şentürk getirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bugüne kadar başkanlığını ve en az üç yönetim kurulu üyeliğini üstlenerek etkin olduğu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminden tasfiye edildi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Sanayi Bakanı Bakanı Nihat Ergün’ün son dakika manevrasıyla TSE’de Genel Kurul’a 2 ay kala Olağanüstü Genel Kurul yapılarak yönetim değiştirildi. TOBB delegesi olarak başkanlık görevini yürüten Tahir Büyükhelvacıgil görevinden ayrılırken, yeni yönetimde tamamen Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği isimler yeraldı.



23 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da yeni yönetim için tek liste hazırlayan Sanayi Bakanlığı, TOBB’un adaylarını listeye almadı. Listenin belli olmasının ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ekibini de toplayarak Genel Kurul salonunu terketti. Yeni yönetimle birlikte yaklaşık 8 yıldır yönetimde belirleyici olan TOBB, TSE yönetiminden tasfiye edilmiş oldu.



Bugüne kadar Başkanı ve 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 3’ü, TOBB’un belirlediği isimlerden oluşurken, şimdi ise yönetim, tamamen bakanlığın belirlediği 5 kişiden oluşturulmuş oldu. Yeni yönetimde Hulusi Şentürk başkanlığında Prof. Dr. Ersan Aslan, Mustafa Kasal, Muhammet Aydın ve Halil İbrahim Keleş yer aldı.





Toplantı 2 ay öne alındı



TSE yönetiminden TOBB’un tasfiye edilmesine giden süreçte ilk adım Mayıs ayında yapılması gereken Genel Kurul toplantısının Bakan Nihat Ergün’ün isteğiyle 2 ay öne alınmasıyla başladı.



Bakanlığın TSE’de Olağanüstü Genel Kurul kararının nedeni anlaşılamazken, Ergün, “Olağan genel kurul Mayıs ayında, genel seçimlere çok yakın bir tarihe denk geliyordu. Mayıs’ta seçim kampanyalarının yoğun olduğunu düşünerek, öne aldık. Herkes için en uygun zaman oldu’’ açıklaması yaptı. Ancak kulislerde Bakan Ergün’ün, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’le anlaşamadığı ve başkanı değiştirmek istediği için olağanüstü genel kurula gittiği konuşulurken, durumun daha da radikal bir değişikliğe işaret ettiği anlaşıldı.



Sürpriz bir kararla geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yönetim için Bakanlık tarafından hazırlanan tek listede yeralan isimler belli olunca, TOBB’un tamamen yönetimden tamamen çıkarıldığı anlaşıldı.



Sanayi Bakanlığı kaynakları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, Sanayi Bakanlığı’nın bağlı veya ilgili kurumlarında tam yetkiyle yönetimde bulunduğunu, özellikle TSE’de uzun yıllardır bu durumun sürdüğünü, ancak artık durumun değiştiğini belirttiler.



TSE yönetimine TOBB’un istediği isimler alınmazken, yeni yönetim tamamen Sanayi Bakanı’nın istediği isimlerden oluştu. Toplantıda Tahir Büyükhelvacıgil’in görevinden el çektirildiğinin ortaya çıkmasıyla ortam gerildi. Tablonun netleşmesi üzerine de Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ekibinin toplantı salonunu terkettiği öğrenildi.





Mayıs sıkıntısı şimdiden başladı



TSE mevzuatının Genel Kurul’un açıkça Mayıs ayında yapılmasını gerektirdiğini belirten yetkililer, yeni yönetimin görevini sadece 2 ay sürdürebileceğini öne sürüyor. Böyle olması halinde Bakan Ergün’ün olağanüstü genel kurula gitme gerekçesi de anlamını yitirmiş olacak. Bu tartışma kapsamında, olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğundan indirilen TOBB delegesi Tahir Büyükhelvacıgil ise şu yorumu yaptı: “TSE Kanunu gereği, Mayıs’ta olağan genel kurul yapılması zorunlu. Mayıs’taki genel kurulda da yasa gereği seçim yapılması gerekiyor. Ancak bugün seçilecek yönetimin o genel kurulda devam edip etmeyeceğini bilmiyorum.” TSE’de Mayıs ayında yeniden genel kurul yapılıp yapılmayacağı, yeni bir seçim olup olmayacağı tartışmaları, yeni bir gerilimin de sinyalini vermiş oldu.