TOBB: Sandıktan 'uzlaşın' mesajı çıktı, erken seçim vakit kaybettirir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ağırladı. Görüşme sonrası konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Sandıktan 'uzlaşın' mesajı çıkmıştır. Erken seçimin vakit kaybettireceğini düşünüyoruz'' dedi.

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Davutoğlu'nun, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyelerini kabulünün ardından ortak basın bildirisini okudu.

Hisarcıklıoğlu, milletvekili seçimine yüksek oranda katılım sağlanmasının Türk halkının sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sandıktan koalisyon tablosu, yani "uzlaşın" mesajı çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Erken seçimin ülkemizdeki yapısal sorunlara kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini ve vakit kaybettireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla mevcut parlamento aritmetiği içinde bir hükümetin kurulmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Küresel iktisadi ortamda belirsizliklerin yeniden arttığına, risklerin daha fazla hissedilir olduğuna ve kritik bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, çevre coğrafyada ekonomik ve siyasi çalkantılara vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu, tüm bu gelişmeler karşısında hazırlıklı olmak, gereken tedbirleri alabilmek için yeni hükümetin bir an önce oluşturulması ve iş başı yapması gerektiğini belirterek, "Ufukta dalgaların kabardığının göründüğü bir ortamda gemi kaptansız bırakılamaz. Milletin iradesini yansıtacak bir koalisyon hükümetinin kurulması, kısa vadede ekonomide artan küresel risklere bir de içeriden ilave yapılmasını önleyecek, uzun vadede ise ülkemizde uzlaşma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır. Hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlamalıyız. Uzlaşma kültürünü öne çıkaran bir yaklaşımla birlikte çalışırsak, diyalog ve ortak aklı sağlarsak, tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Herkesin sorumlu, sağduyulu ve itidalli davranması gerektiğinin altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye için kazanç olabilecek bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini, aksi halde ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal maliyetin faturasının Türkiye ve millet için ağır olacağını savundu.

Hisarcıklıoğlu, yeni hükümetle güçlenecek huzur ortamında, Türkiye'nin ekonomiye, AB üyelik sürecine ve bunların gerektirdiği yapısal reformlara yeniden odaklanacağına, küresel riskleri iyi yöneten ülkeler grubunda yer alacağına inandıklarını kaydetti

"KİMSE SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPMAYA KALKMASIN"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine, Türkiye AB Karma Komitesini oluşturan STK'lar olarak bugün görüşlerini Başbakan Davutoğlu'na bildirdiklerini ifade etti.

CHP ve MHP Genel Başkanlarına da görüşlerini ileteceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, randevu almaları halinde HDP eş başkanlarından biriyle de görüşlerini paylaşacaklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, bir gazetecinin Başbakan Davutoğlu'na herhangi bir koalisyon tercihi iletip iletmediklerine yönelik sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Zamanında bizim gibi kuruluşların siyasete müdahale ederek siyaset mühendisliği yapmalarının ne kadar yanlış olduğunu hep beraber gördük. Bugün de kimsenin siyaset mühendisliği yapmaya kalkmasını uygun görmüyoruz. Siyaset kendi içinde ne olması gerekirse, dört siyasi parti şu anda temsil ediliyor, onu gerektirdiği şekilde yapar. Biz onun için 'şu koalisyon olsun, bu koalisyon olsun' diye bir tavsiyede bulunma gibi bir söylemin içinde değiliz."

Görüşmede, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Sekreter Vekili Hikmet Yavuzyiğit, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Yavuz Eyüboğlu da hazır bulundu.