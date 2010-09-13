-TOBB, REFERANDUM SONUCUNU "OLUMLU BİR ADIM" OLARAK DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, referandum sonucunun Türkiye'nin demokratikleşmesi ve zenginleşmesi yolunda olumlu bir adım olduğunu bildirdi. Yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonucunu değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğuna dair inancın teyit edildiğini ve güçlendiğini ve Türkiye'de 13 Eylül'den itibaren yapısal reformları hayata geçirme açısından yeni bir ivme ve heyecan kazandığını kaydetti. İnsan odaklı, hak ve özgürlükleri teminat altına alan daha kaliteli bir demokrasiye ve buna uygun yeni bir Anayasa yapılmasına yönelik çalışmaların da önünün açıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: ''Yeni Anayasa, toplumsal mutabakat metni olmalıdır. Yeni Anayasa çalışmalarına geniş halk kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri de aktif olarak katılmalıdır. Böyle bir yeni dönemin başlaması, istikrarı ve güven hissini güçlendirecek, ekonominin toparlanma sürecine destek olacaktır. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri Meclistir, çözüm yolu milli iradedir, çözüm aracı katılımcı demokrasidir.''