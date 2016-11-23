TOBB, Ödemiş Ticaret Odası'na kayyım atadı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Sevin’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Ödemiş Ticaret Odası'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kayyım atandı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Sevin’in FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ve yönetimin düşmesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden flaş bir kayyım kararı çıktı. TOBB, söz konusu ticaret odasında Avukat Kadir Yetik'i başkanlığa, Mali

Müşavir Coşkun Açar ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu’yu ise kurul üyeliğine atadı. Türkiye’nin en köklü odalarından biri olan Ödemiş Ticaret Odası’nda 1 ay içerisinde seçime gidileceği öğrenildi.