-TOBB KADIN GİRİŞİMCİLERE YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, bankaların özellikle kadınlara kredi verirken ya ''kocanı getir'' dediklerini ya da olmayan ipotekler istediklerini belirterek, ''Ben de düşündüm, bir finans kuruluşu daha var, o da İMKB. Kadınlara 'İMKB'nin sadece erkeklerin olmadığını, kadınların da halka açılabileceğini, borsaya girebileceğini anlatalım, İMKB'de gong çaldıralım, yarım gün de eğitim verdirelim' dedik. 10 kadın şirketini en azından gelecek yıl içinde halka açabilelim. Ben inanıyorum ki arkası çorap söküğü gibi gelecek'' dedi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte konuşan Bektaş, 2007 yılında kurulan kurulun 81 ilde bin 550 iş kadınını bir araya getirdiğini belirterek, bu kadınların hepsinin kadınların girişimciliği için çalıştıklarını ve rol model olduklarını söyledi. Yarın İMKB'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ''İMKB'nin gongunu çalacaklarını'' ifade eden Bektaş, şöyle konuştu: ''Kadınlar yol aldılar. Şimdi bizim bir görevimiz mevcut. Kadınlarımızı hem nitelik hem nicelik olarak artırmak. Bankalar durmadan baskı görüyor, 'kredi vermeyin, kredileri düşürün' diye. Onlar da reel sektörden düşürüp, araba, ev, tüketici kredisi veriyorlar ama reel sektöre, bizim şirketlerimize, özellikle kadınlara kredi verirken ya 'kocanı getir' diyorlar veya olmayan ipotekler istiyorlar. Ben de düşündüm, bir finans kuruluşu daha var, o da İMKB. Kadınlara 'İMKB'nin sadece erkeklerin olmadığını, kadınların da halka açılabileceğini, borsaya girebileceğini anlatalım' dedik. Aramızda seçimlerde başarılı olmuş kadınlarımız da var. Dedik ki, 'bunların hepsini toparlayalım, İMKB'de gong çaldıralım, yarım gün de eğitim verdirelim', şunu gösterelim; 'korkmayın, biz de yapabiliriz, biz de girebiliriz. Biz niye yapmayalım, ne farkımız var? Şirketleri erkeklerden daha önde giden kadınlarımız var. Hazır olan kadınlarımızı yarın bir çalışma grubu kurup bu kadınların PR hizmetlerini veya İMKB'ye girmek için neler gerekiyorsa yönlendirip, 10 kadın şirketini en azından gelecek yıl içinde halka açabilelim. Ben inanıyorum ki arkası çorap söküğü gibi gelecek. Üstelik KOBİ'lere destek de var. Ben sizlerle gurur duyuyorum. 3.5 yılda bir şeyleri başarmışsak hepinize tek tek verdiğiniz destek için, kurulu sahiplendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.'' İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal da Türkiye'de girişimciliğin çok üst düzeyde olduğunun söylendiğini ancak uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan ''100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısı'' kriterlerine bakıldığında Türkiye'nin 29 ülkenin gerisinde kaldığını ifade etti. Kadın girişimcilik rakamlarına bakıldığında da Türkiye'de iş gücüne katılan 2-3 milyon kadının sadece binde 7'sinin girişimci konumunda olduğunu belirten Kal, BM tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada işlerin yüzde 66'sının kadınlar tarafından görülmesine karşın kadınların dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10'una, dünyadaki mal varlığının ise yüzde 1'ine sahip olduklarını söyledi. Kal, geçen oda döneminde bir kadın açılımı yaşandığını ve Türkiye genelinde tüccar ve sanayicilerin en yaygın sanayi örgütü konumundaki 365 odanın meclisine giren kadın patron sayısının 100'ü aştığını belirterek, gelecek seçimlerde daha fazla kadının yer almasını istediğini dile getirdi. Kadın nüfusunun eğitim düzeyinin yüksekliği ile ücretli çalışanların istihdam payında görülen göreli artışların toplumların gelişmişlik düzeylerinin göstergeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kal, kadının eğitim düzeyi yükseldikçe, ekonomik bağımsızlığı arttıkça ekonomik kalkınmaya daha aktif ve daha etkin olarak katıldığını söyledi. Kal, 350 bin üyesi bulunan İTO'da 2003 yılına kadar kayıtlar tutulurken cinsiyet ayrımı yapılmadığını, bu tarihten sonra T.C. kimlik numaraları işlenerek cinsiyet ayrımının işlenmeye başladığını belirtti. Bu tarihten sonraki verilere göre 295 bin 371 aktif üyenin 9 bininin kadın üye olduğunu, 82 bin 370 şahıs firmasının 8 bin 83'ünün de kadın üye olarak tespit edildiğini anlatan Kal, buradaki amaçlarının da İTO'ya kayıtlı kadınların envanterini çıkarıp Türkiye geneline yaymak ve kadınların hangi konularda nerede faaliyette olduğuna ulaşmak olduğunu, bunu da İstanbul'da başlattıklarını bildirdi. Toplantıda kadın girişimciler, deneyimlerini ve yaşadıkları zorlukları de anlattı.