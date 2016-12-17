TOBB: Geçen yıla göre yüzde 50 artış; kasım ayında 1073 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre kapanan şirket sayısı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 arttı. Bir ayda 1073 şirket kapandı. Söz konusu sayı, bir önceki ay da yüzde 52 artmıştı. Kasımda kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48’e ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.28 artarak 5 bin 526 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5 bin 456 şirket kurulmuştu. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 47.8 artarak bin 73 olarak belirlendi. Kapanan şirket sayısı geçen ay da yüzde 52 olmuştu.

Doların yükselmesinin ardından başlatılan "Dolarını bozdur" kampanyası Meclis'te tartışmaya sebep olmuştu:

Açıklamaya göre, 2016 yılı kasımında, kapanan şirket sayısı 2015’in aynı ayına göre yüzde 47.80, kapanan kooperatif sayısında yüzde 10.59 oranında ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83.32 oranında artış oldu.

11 aylık dönemler gözönüne alındığında bu yılın 11 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.79, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12.50 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 14.56 oranında azaldı.

Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 9.53, kapanan kooperatif sayısında yüzde 18.16 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1.68 artış gözlendi.

Perakende daraldı

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 360’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 157’si inşaat, 153’ü eğitim sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.000’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 372’si inşaat, 248’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Suriyeliler ilk sırada

Kasımda kurulan 421 yabancı ortak sermayeli şirketin 148’i Suriye ortaklı, İran sermayeli 38 adet ve Irak ve Suudi Arabistan sermayeli 27 şirket kuruldu.

11 ayda kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4.155. Bu şirketlerin 1.642’si Suriye, 273’ü İran, 267’si Irak ortaklı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89.08’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Böke: Sanayi üretimi 29 yılın en kötüsü

AKP hükümetinin 2003’ten beri ‘rantiye’ kapitalizminin temsilcisi olarak dış kaynağa bağımlı, ucuz dolar ile beslenen, inşaat ve tüketim temelli, ahbap- çavuş ilişkileri üzerine inşa edilmiş dışlayıcı bir ekonomik düzen inşa ettiğini savunan Selin Sayek Böke, sanayi üretiminin 29 yılın en kötü noktasında olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, şu anda Türkiye ekonomisinin en temel göstergeleriyle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kimsenin bilmediğini ifade ederek, “Türkiye, tarihinde ilk kez, yeni bir mali yıla, daha yasalaşmadan geçerliliğini yitiren bir bütçeyle giriyor” ifadesini kullandı.

Kırılganlığa mahkûm

Türkiye ekonomisinin 27 çeyrek sonra ilk defa küçüldüğünü, 2016’nın üçüncü çeyreğinde GSYİH yüzde 1.8 daraldığını, imalat sanayi yüzde 3.2 daralırken, tüketim yüzde 3.2, ihracat yüzde 7, yatırımların da yüzde 0.6 azaldığını hatırlatan Böke, “Kriz yılları hariç, son 29 yılın en kötü durumunu bu yıl yaşıyor” dedi.

TOBB istatistiklerine göre, şirket kapanmaları hızla artarken, küçük işletmelerin kapılarına ise daha da hızla kilit vurulduğunun altını çizen Böke, TÜİK’in milli gelir hesaplama yöntemlerinde yaptığı değişikliklerin de sağlıklı bir değerlendirmeyi imkânsız kıldığını ifade ederken, yeni hesaplamaya göre, geçen yıl Türkiye ekonomisinin meğer yüzde 6.1 büyüdüğünü, ancak bu büyümeye rağmen işsizlik yine de arttığını belirtti.

Böke, “AKP’nin çarpık ve dışa bağımlı ekonomik düzeni Türkiye ekonomisini kırılganlığa mahkûm etmeseydi, üretim odaklı bir kalkınma modeli ortaya koyabilmiş olsaydı, demokratik-kurumsal reformlarını gerçekleştirseydi, FED kararından, dünyada en çok etkilenen ekonomilerden biri olmazdık” diye konuştu.