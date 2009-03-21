TOBB: Ekonominin çarkları birbirinden koptu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yine ekonominin çarkları dönüyor ve sıkıntılı dönüyor. Çarkları birbirinden kopmuş durumda" uyarısında bulundu.



Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkıdan ötürü Hisarcıklıoğlu’na, Avusturya’nın en büyük nişanı olan "Büyük Altın Liyakat Nişanı" verildi. Avusturya Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen törene Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Heide Maria Gürer, Avusturya Ekonomi Odası Başkan Vekili Richard Schenz ve işadamları katıldı. Avusturya Ekonomi Odası Başkan Vekili Richard Schenz, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik gelişmesine ve uluslararası ticari ilişkilerine etki eden bir şahsiyete nişan vermelerinin bir tesadüf olmadığını kaydetti.



Türkiye’ye övgü



Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 15’inci sırayı elde ettiğini ve kişi başına düşen milli gelirini de 3 katına çıkardığına işaret eden Schenz, Hisarcıklıoğlu’na hitaben şunları söyledi:



"Sen, Avusturya’dan Türkiye’ye ağaç ürünleri getiren ilk kişilerden biriydin. Sen, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için birçok iktisat heyetini ülkemize yönlendirdin. Sen, karma komisyonlarda etkide bulundun ve Avusturya ticaret delegasyonlarına ve üst düzey ziyaretçilerine Türkiye hakkında birinci elden bilgi aktardın. Ve özellikle Türkiye sınırları dışında, Avrupa platformunda Eurochambres yönetimindeki faaliyetlerin, Avusturya Federal Ticaret ve Ekonomi Odası Başkanı’nın, Christkoph Leitl’in, senin Avusturya’da mümkün olan en üst düzeyde bir nişanla taltif edilmen, desteklenmen için teklifte bulunmasına sebep olmuştur."



