T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOBB: Ekonominin çarkları birbirinden koptu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu uyardı: Ekonominin çarkları sıkıntılı dönüyor. Çarkları birbirinden kopmuş durumda

21 Mart 2009 02:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yine ekonominin çarkları dönüyor ve sıkıntılı dönüyor. Çarkları birbirinden kopmuş durumda" uyarısında bulundu.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkıdan ötürü Hisarcıklıoğlu’na, Avusturya’nın en büyük nişanı olan "Büyük Altın Liyakat Nişanı" verildi. Avusturya Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen törene Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Heide Maria Gürer, Avusturya Ekonomi Odası Başkan Vekili Richard Schenz ve işadamları katıldı. Avusturya Ekonomi Odası Başkan Vekili Richard Schenz, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik gelişmesine ve uluslararası ticari ilişkilerine etki eden bir şahsiyete nişan vermelerinin bir tesadüf olmadığını kaydetti.

Türkiye’ye övgü

Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 15’inci sırayı elde ettiğini ve kişi başına düşen milli gelirini de 3 katına çıkardığına işaret eden Schenz, Hisarcıklıoğlu’na hitaben şunları söyledi:

"Sen, Avusturya’dan Türkiye’ye ağaç ürünleri getiren ilk kişilerden biriydin. Sen, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için birçok iktisat heyetini ülkemize yönlendirdin. Sen, karma komisyonlarda etkide bulundun ve Avusturya ticaret delegasyonlarına ve üst düzey ziyaretçilerine Türkiye hakkında birinci elden bilgi aktardın. Ve özellikle Türkiye sınırları dışında, Avrupa platformunda Eurochambres yönetimindeki faaliyetlerin, Avusturya Federal Ticaret ve Ekonomi Odası Başkanı’nın, Christkoph Leitl’in, senin Avusturya’da mümkün olan en üst düzeyde bir nişanla taltif edilmen, desteklenmen için teklifte bulunmasına sebep olmuştur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24